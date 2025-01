Burkina-Ganzourgou-Solidarité-Bilan

Ganzourgou : Plus de 15 millions FCFA collectés lors du mois de la solidarité

Zorgho, 8 janv. (AIB) – La province du Ganzourgou a collecté 15 358 110 FCFA, des vivres et des articles d’habillement lors du mois de la solidarité, a annoncé mercredi le haut-commissaire Aminata Sorgho/Gouba.

Le bilan du mois de la solidarité édition 2024 a été présenté à l’occasion de la première cérémonie de montée des couleurs de l’année 2025 à Zorgho, ce mercredi 8 janvier. Ce fut en présence des directeurs et chefs de services, des agents du haut-commissariat, des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

La collecte de fonds, lancée en novembre 2024 s’est déroulée dans le Ganzourgou à travers une caravane culturelle qui a généré 1 140 750 FCFA et des contributions issues des services et autres structures de la province, qui ont permis de réunir 14 217 360 FCFA. Des dons en nature comprennant 100 couvertures, des sacs d’effets vestimentaires et des vivres ont été remis à la Direction provinciale en charge de l’action humanitaire du Ganzourgou.

« Ce bilan est très satisfaisant et honorable », a dit la haut-commissaire. Selon elle, ces fonds, déjà transmis à la région, constituent l’essentiel de la mobilisation pour l’ensemble de la région (17 millions FCFA).

A l’en croire, cette performance et l’initiation de la montée tournante des couleurs dans les directions provinciales et les départements, suivie d’échanges avec les corps constitués des différentes localités ont été reconnues par les plus hautes autorités du pays avec des lettres de félicitations.

Mme Sorgho/Gouba a salué l’implication des forces vives du Ganzourgou dans ces initiatives. Elle leur a également transmis les félicitations du gouverneur de la région pour leur engagement remarquable et les a exhortées à maintenir cette dynamique en 2025.

« Je souhaite qu’en 2026, quand nous allons nous retrouver pour la première montée des couleurs de l’année, que les actions de grâces fusent de partout parce que la paix sera totalement retrouvée dans tout le pays », a dit la haut-commissaire.

Mme Aminata Sorgho / Gouba a saisi l’occasion pour présenter ses vœux de santé, de paix, de joie et d’amour à tous les participants et a réaffirmé sa disponibilité à accompagner chacun dans l’accomplissement de ses missions.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata