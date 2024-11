Tournoi Maracana des Vétérans:Chelsea FC remporte la première édition

La première édition du Tournoi Maracana des Vétérans, réservée aux anciens footballeurs âgés de 35 ans et plus, a connu son apothéose le samedi 19 octobre 2024 sur le terrain de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) de Gaoua. En finale, Chelsea FC s’est imposée face à l’équipe des Doyens par le score de 1-0.

Le Tournoi Maracana des Vétérans, réservé aux anciens footballeurs de 35 ans et plus, a livré son verdict le samedi 19 octobre 2024 à Gaoua. Huit équipes au départ du tournoi, ce sont les équipes Chelsea FC et l’équipe des Doyens qui ont obtenu leur ticket pour la finale jouée le samedi 19 octobre 2024 en deux fois vingt minutes.

Les deux équipes ont offert un spectacle de qualité, avec des actions offensives qui n’ont cependant pas trouvé le fond des filets jusqu’à 15e minute où d’un coup de tête, l’attaquant de Chelsea FC, Siaka Barro, donne l’avantage aux siens.

Le score est resté inchangé jusqu’à la fin du match malgré les assauts des Doyens à la seconde partie. Chelsea FC par ce score étriqué remporte ainsi la première édition du tournoi des vétérans au détriment des Doyens. En plus du trophée, le vainqueur a reçu une enveloppe financière. Les Doyens se sont consolés avec une enveloppe financière. Le promoteur du tournoi, Boubacar Tarnagda, s’est réjoui du succès de cette première édition. « L’idée est née de la volonté de créer un cadre d’expression pour les anciens footballeurs, acteurs clés de la vie des clubs par le passé. Ils doivent continuer à participer à l’animation de la vie sportive. Les matchs se sont déroulés dans la bonne humeur et c’était notre objectif principal », a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, l’invité d’honneur, l’ancien footballeur et ancien entraîneur du Bafuji FC de Gaoua, Dieudonné Da, a salué l’initiative. A ses dires, c’est une excellente chose que les anciens footballeurs se retrouvent pour partager des moments conviviaux et se remémorer des souvenirs autour de leur passion commune : le football. C’est pourquoi, il a encouragé cette dynamique qui favorise non seulement la santé physique et mentale, mais aussi la cohésion entre les acteurs du sport.

Mahamadi Ouédraogo, représentant le partenaire de l’événement, s’est dit satisfait d’avoir associé l’image de son entreprise à ce tournoi. « Nous avons assisté à une belle finale. Ces anciens joueurs contribuent au rayonnement du football et du sport en général. Nous continuerons de les soutenir dans la mesure de nos possibilités », a-t-il souligné.

Boudayinga J-M THIENON