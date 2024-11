64e anniversaire des forces armées nationales:16 soldats de la Boucle du Mouhoun reçoivent la médaille militaire

Le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a présidé, le vendredi 1er novembre 2024 à Dédougou, la cérémonie de commémoration du 64e anniversaire des Forces armées nationales (FAN). A l’occasion, 16 soldats de la région ont été distingués.

Les forces armées de la Boucle Mouhoun réaffirment leur engagement à se battre pour la libération totale de la région. Elles l’ont fait savoir le vendredi 1er novembre 2024 à Dédougou lors de la commémoration des 64 ans d’existence de l’armée. La célébration a été marquée par une prise d’armes et des décorations. Ainsi, 16 soldats ont reçu la médaille militaire, une reconnaissance de la nation pour leur abnégation et leur sens du sacrifice.

Le chef de bataillon, Sosthène Coulibaly, chargé de l’expédition des affaires courantes de la 5e région militaire, dans la lecture du message du ministre en charge de Défense, a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont servi avec dignité cette armée. Il a rappelé que les autorités réaffirment leur satisfaction à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leurs efforts qui ont permis à ce jour de libérer 70% du territoire national. Pour lui, l’année 2024 a connu des victoires grâce à l’engagement de tous et à la vision du Chef de l’Etat qui a permis de renforcer les équipements et les effectifs de l’armée, mais aussi grâce à la mobilisation des populations.

Et d’ajouter que pour l’année 2025, les efforts vont se poursuivre, car il faut réduire les capacités de nuisance des terroristes et récupérer le territoire national pour le retour des déplacés dans leurs localités. Le gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga a traduit sa reconnaissance aux forces combattantes qui, à travers leur engagement, ont permis de libérer beaucoup de localités de la région.

Toute chose ayant permis le retour des personnes déplacées internes dans leurs villages. « Le personnel administratif, les agents de santé et les enseignants ont pu rejoindre leurs postes de travail. Beaucoup d’écoles ont rouvert les portes », a-t-il illustré. L’adjudant Eric Nion, en recevant sa médaille, a exprimé sa joie d’avoir fait un travail suivi par sa hiérarchie. Il invite ses frères à pousser plus loin et à mieux faire chaque jour pour mériter la reconnaissance de la nation.

Adama SEDGO