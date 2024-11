Continuité éducative des adolescentes vulnérables: Des kits scolaires aux élèves déplacées internes des Hauts-Bassins

L’Association pour la protection des droits de la jeune fille et de l’enfant, à travers son projet « continuité éducative des adolescentes vulnérables et affectées par la crise », a bouclé la remise des kits scolaires aux Elèves déplacées internes (EDI) et des jeunes filles vulnérables de la région des hauts-Bassins, le lundi 21 octobre 2024 au Lycée Ouézzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso.

Des Elèves déplacées internes (EDI) et des jeunes filles vulnérables de la région des Hauts-Bassins sont rassurés de poursuivre leur cursus scolaire cette année scolaire 2024-2025. En effet, leur scolarité et leurs fournitures scolaires sont prises en charge par le projet « continuité éducative des adolescentes vulnérables et affectées par la crise ».

Ce projet, d’une durée de neuf mois, est mis en œuvre par l’Association pour la protection des droits de la jeune fille et de l’enfant. Au cours d’une tournée dans les établissements ciblés de la région, ce sont 90 EDI du post-primaire (de la 6e en 3e), et 200 jeunes filles vulnérables qui ont bénéficié de cette aide, selon la présidente de l’association, Anastasie Sawadogo, par ailleurs coordonnatrice du projet. Cette tournée s’est achevée, le lundi 21 octobre 2024 au lycée Ouezzin Coulibaly (LOC) de Bobo-Dioulasso.

Pour Anastasie Sawadogo, le don vise à améliorer l’accès, le maintien, et l’achèvement du cycle primaire et secondaire des jeunes filles vulnérables et affectées par la crise sécuritaire dans la région des Hauts- Bassins. A terme, fait-elle savoir, le projet va toucher 355 jeunes filles vulnérables dans la région des Hauts-Bassins afin de promouvoir leur éducation et leur autonomisation.

Le don, selon le représentant du LOC, Alaydi Zango, va améliorer les résultats scolaires des bénéficiaires. Il a souhaité que d’autres structures emboitent le pas à l’association pour venir en aide à ces élèves qui sont dans le besoin. En attendant d’autres bonnes volontés, Assita Coulibaly bénéficiaire, a remercié l’association et son projet pour le don qui vient soulager leurs parents.

« Continuité éducative des adolescentes vulnérables et affectée par la crise » entend aussi former les 65 autres filles vulnérables aux métiers tels que l’agriculture hors sol, l’énergie solaire, la plomberie sanitaire, la pâtisserie ou l’infographie pour combler le gap des bénéficiaires.

Adaman DRABO