Tenkodogo : Un drone et des vivres pour les VDP de Lalgaye

Tenkodogo, 23 février 2025 (AIB) – L’Association Initiative Lalgaye (IL) a offert, dimanche à Tenkodogo, un drone de surveillance, deux tonnes de riz et dix bidons d’huile de 20 litres aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la commune de Lalgaye, dans la province du Koulpélogo.

D’une valeur d’environ douze millions de francs CFA, ce don est l’œuvre de deux fils de la localité, membres de l’Association Initiative Lalgaye.

Le président de l’association, Issa Kanazoé, a remercié les donateurs et déclaré : « Ces dons vont sans doute renforcer la capacité opérationnelle des Volontaires pour la Défense de la Patrie de Lalgaye. J’invite les filles et fils des autres communes à emboîter le pas de ces généreux donateurs. »

L’inspecteur des douanes Boukary Koudougou, l’un des donateurs, a ajouté : « Cette action n’est pas une première et répond à l’engagement patriotique dans la lutte contre l’insécurité, lancé par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré. Notre contribution vise à apporter notre pierre au retour de la paix dans la province du Koulpélogo, plus précisément dans la commune de Lalgaye. »

Sa Majesté Naaba Molfo, chef de Lalgaye, a salué cette initiative communale née des défis sécuritaires actuels :

« Ce matin, nous avons reçu de la part de fils de la commune un drone de surveillance, deux tonnes de riz et dix bidons d’huile de 20 litres. La mobilisation des ressources pour l’acquisition de ces présents provient de deux fils de Lalgaye vivant à l’extérieur, et j’invite les autres à suivre leur exemple. »

Abondant dans le même sens, le patron de la cérémonie, le haut-commissaire de la province du Koulpélogo, Saïdou Ouédraogo, a souligné que ce don permettra d’améliorer la capacité opérationnelle des VDP pour vaincre le terrorisme.

Selon lui, cette initiative constitue non seulement une réponse aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels fait face le Koulpélogo, mais aussi une preuve que, grâce à l’engagement de tous les fils et filles de la province, l’ennemi sera vaincu rapidement.

C’est pourquoi il a exprimé toute sa gratitude envers les donateurs et invité toutes les bonnes volontés à suivre cet exemple pour soutenir les forces combattantes.

Agence d’information du Burkina

SM/ata