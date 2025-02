Don de sang au Centre Universitaire de Gaoua : Un geste pour sauver des vies

Gaoua, le 22 février 2025 (AIB)- La Direction régionale des œuvres universitaires, en collaboration avec la délégation des étudiants du Centre Universitaire de Gaoua, a organisé ce samedi une collecte de sang au sein de l’établissement.

Selon le directeur régional du CENOU, Dramane SAWADOGO, cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions régulières de la direction.

« Nous organisons cette collecte deux fois par an au cours de l’année scolaire. Face à la demande constante en sang, cette action permet aux étudiants, au personnel administratif et aux enseignants de contribuer à sauver des vies. Chaque don est essentiel, que ce soit pour les hôpitaux ou pour nos frères combattants des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) engagés sur le terrain », a-t-il expliqué.

Le Délégué général des étudiants, Zégué Labassou TRAORÉ, a exprimé la fierté des étudiants de participer activement à une cause aussi noble qu’essentielle.

Il a invité l’ensemble de ses camarades à s’engager pleinement dans cette action patriotique.

« C’est notre manière de contribuer à l’effort de paix tout en répondant aux besoins de sang dans les structures de santé », a-t-il déclaré.

Dr Ismail SONZABRÉ, responsable de la collecte au Centre Régional de Transfusion Sanguine de Gaoua, a salué le partenariat fidèle avec le centre universitaire et encouragé le renforcement de cette collaboration.

Il s’est dit satisfait de l’implication des responsables de l’université et de la discipline des étudiants, des facteurs ayant contribué au succès de l’opération.

« Nous avions prévu de collecter une soixantaine de poches, mais vu l’engouement, nous sommes certains de dépasser cet objectif », a-t-il affirmé.

Il a enfin encouragé les étudiants qui n’auraient pas pu donner leur sang ce jour-là à se rendre ultérieurement au Centre Régional de Transfusion Sanguine de Gaoua pour accomplir ce geste salvateur.

Agence d’information du Burkina

SM/ata