Supposée subvention du Président du Faso pour Noël : une information fausse et malveillante

COMMUNIQUÉ

(Ouagadougou, 7 décembre 2024). Un message largement partagé sur les réseaux sociaux informe que le Président du Faso octroie une subvention de 85 000 F CFA pour les festivités de Noël.

Intitulée : « LE PRÉSIDENT IBRAHIM TRAORÉ SUBVENTION DE NOËL DE 85 000 CFA POUR LES CITOYENS », l’information donne un lien hypertexte par lequel, un questionnaire devrait être renseigné en vue de recevoir la supposée subvention.

La Direction de la Communication et des Relations Presse (DCRP) de la Présidence du Faso informe les Burkinabè et l’opinion que cette information est fausse et malveillante. Elle émane de personnes animées d’intentions manifestes de tromper l’opinion et d’arnaquer les internautes.

Pour ce faire, la DCRP invite les citoyens à se départir de telles informations sans fondement, dénuées de sens et rappelle que seuls les canaux officiels de communication de la Présidence du Faso diffusent des informations sur les initiatives et les activités du Chef de l’Etat et de l’Institution.

La Présidence du Faso se réserve le droit de saisir les structures compétentes en vue d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et les commanditaires de ces informations erronées.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso