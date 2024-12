Burkina-Démolition-Ralentisseurs

Burkina : Bientôt les ralentisseurs remplacés par des bandes sonores sur les routes nationales

Ouagadougou, 7 déc. 2024 (AIB)-Le ministère des Infrastructures a annoncé samedi, qu’elle procédera à la démolition des ralentisseurs de vitesse hors normes construits sur les routes nationales par les populations ou les communes par des bandes sonores.

« Les zones identifiées pour cette phase de démolition des ralentisseurs “sauvages” sont essentiellement les corridors. Nous avons le corridor Accra-Ouaga, le corridor Lomé-Ouaga-Bobo-Dioulasso et le corridor Cotonou-Fada-Ouaga », a déclaré le Directeur général de l’entretien des infrastructures de transport (DGEIT), Salfo Pacéré.

M. Pacéré s’exprimait ce samedi 7 décembre 2024 lors d’une conférence de presse à Ouagadougou.

Selon lui, l’opération vise, à terme, la suppression de tous les ralentisseurs de vitesse non conformes, qui provoquent de nombreux accidents et causent d’importants dommages aux véhicules. Ces ralentisseurs seront remplacés par des alternatives plus sécuritaires et durables, telles que les bandes sonores.

Le DGEIT a précisé que la construction de ralentisseurs de vitesse obéit à des normes définies par le ministère des Infrastructures.

« Il y a le ralentisseur de type dos d’âne, avec une hauteur de 10 cm et une largeur de 4 m, et celui de type trapézoïdal, avec une rampe de 1 m à 1,40 m et un plateau de 2,5 m à 4 m », a-t-il expliqué.

Les populations riveraines et les communes, dans leur volonté de réduire les accidents de circulation, conçoivent des ralentisseurs sans impliquer les techniciens du ministère.

Ces infrastructures, loin de l’objectif visé, causent des accidents et de nombreux dommages, a déploré Salfo Pacéré.

Selon lui, le nombre élevé de ralentisseurs non conformes au Burkina Faso a suscité de nombreuses plaintes de la part des transporteurs routiers.

Cette première phase de l’opération consistera à sensibiliser les populations riveraines des axes concernés sur les précautions à prendre avant la démolition de ces ralentisseurs, a souligné le DGEIT.

Il a indiqué qu’après cette étape, des équipes techniques du ministère des Infrastructures seront mobilisées pour évaluer les ralentisseurs anormaux existants et procéder à leur démolition.

Pour la réussite de l’opération, le directeur général a précisé que le ministère collaborera avec les autorités municipales et les populations des axes concernés.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata