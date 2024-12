Burkina : Des lycéens outillés pour mieux contribuer à la lutte pour la souveraineté

Ouagadougou, 7 déc. 2024 (AIB) – Le Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA) a organisé samedi une conférence publique afin d’inculquer « l’histoire et le savoir » à plusieurs lycéens de Ouagadougou, dans le but de susciter chez eux un engagement en faveur de la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso.

« Bien qu’étant des acteurs clés dans la lutte pour la reconquête du territoire, les élèves n’ont pas accès à certaines informations en classe. C’est pourquoi nous organisons cette rencontre pour les outiller, afin qu’ils participent pleinement à cette lutte », a déclaré le coordonnateur du Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA), Larba Yaméogo.

Selon lui, la crise que traverse le Burkina Faso est marquée par de nombreuses confusions. Il est donc nécessaire de tenir un langage franc avec les élèves pour qu’ils comprennent les enjeux et soutiennent la lutte pour la libération du pays.

Placée sous le thème « Jeunesse, connaissance de l’histoire, patriotisme et enjeux de la lutte de reconquête et de souveraineté », cette conférence a été animée par l’écrivain Adama Siguiré et l’acteur de la société civile Serge Imhotep Balaya.

« Nous allons expliquer aux jeunes qu’il y a eu de grands hommes qui se sont battus pour notre indépendance et notre souveraineté. Ils doivent également s’engager sur cette voie pour poursuivre le combat en faveur de la souveraineté et du développement du Burkina Faso », a affirmé Adama Siguiré.

Pour le conférencier, les jeunes doivent s’armer de connaissances scientifiques afin de contribuer efficacement à la lutte pour la reconquête.

Créé le 26 mai 2022, le Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA) est une organisation qui rêve d’une Afrique unie, avec un seul drapeau, un seul président et une seule monnaie.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata