Burkina-Sourou-Culture-Humour

Sourou : L’humoriste Dahico l’Optimiste Adama fait salle comble à la salle polyvalente de Tougan

Tougan, 1er fév. 2025 (AIB) – L’humoriste burkinabè Dahico l’Optimiste Adama a enflammé la salle polyvalente de Tougan lors de son spectacle, ce samedi 1er février 2025, a constaté l’AIB.

Pendant plus de 45 minutes, l’artiste a tenu en haleine plus de 500 spectateurs venus l’écouter. Il a abordé avec humour des thèmes sociaux forts tels que les grossesses en milieu scolaire, la limitation de vitesse sur les routes, l’abnégation au travail et l’importance du port du casque.

Pour l’humoriste, l’objectif principal de ce spectacle était de redonner le sourire à la population de Tougan, confrontée à une situation sécuritaire et humanitaire difficile.

« Il y a des VDP et FDS qui sont au front. Nous aussi, nous sommes des VDP de l’humour, et c’est normal que nous jouions notre rôle en donnant du sourire à la population », a-t-il déclaré.

L’artiste a également salué la résilience de la population du Sourou et félicité les forces combattantes pour les progrès réalisés sur le terrain.

Parmi les spectateurs, Farida Koné a exprimé sa satisfaction quant à la prestation de l’humoriste :

« Je suis très satisfaite de la prestation de Dahico. Il nous a fait beaucoup rire et nous a sensibilisés sur des thèmes très pertinents. Que Dieu bénisse sa carrière », a-t-elle confié.

Notons que ce tout premier spectacle de Dahico l’Optimiste Adama à Tougan s’est déroulé en présence du Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi (DPJE) du Sourou, Fousséni Paré. Plusieurs artistes locaux ont également animé la soirée pour soutenir l’humoriste.

Agence d’information du Burkina

SS/ata