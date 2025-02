Burkina/Balé-Montée-Couleurs

Balé : Les autorités sanitaires appellent à la construction d’un hôpital de référence à Boromo, à l’occasion de la montée des couleurs

Boromo, 3 fév. 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Boromo a accueilli la cérémonie tournante de la montée des cours dans les services, le lundi 03 février 2025. La cérémonie a mobilisé les autorités administratives, les agents des services, les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. A cette occasion, Les autorités sanitaires appellent à la construction d’un hôpital de référence à Boromo au vu de la position géographique de la ville

Le deuxième acte tournant de la monté des couleurs de l’année 2025 a eu lieu au district sanitaire de Boromo le lundi 2 février. Plusieurs couches socioprofessionnelles de la ville étaient présentes à cet acte civique et patriotique. La cérémonie a été officiée par la brigade nationale des sapeurs-pompiers.

A l’issue de la cérémonie, les participants ont eu droits à un dépistage volontaire et gratuit du diabète, de la prise de poids et de tension. Des dizaines de personnes ont bénéficié de cette offre sanitaire. L’équipe médicale en charge a aussi donné des consignes sanitaires et orienté des personnes dons les cas nécessitent des prises en charge vers des médecins.

La cérémonie a permis au médecin chef du district sanitaire de Boromo, Hippolyte Bouda, de faire une présentation dudit district, les offres et services et les différentes catégories d’agents.

Selon M. Bouda le taux de fréquentation des services sanitaires et l’usage des méthodes de planification familiale dans la province est en hausse ces dernières années. Il a connu un bond de 1,4 à 2% pour la fréquentation des centres de santé. Aussi, le taux de mortalité néonatal et maternel est en baisse, a-t-il assuré.

Cependant, le paludisme reste une préoccupation majeure pour le district, ajoute-t-il ajouté.

Le médecin chef Bouba a également appelé les autorités à construire un hôpital de référence à Boromo au vu de sa position sur la route nationale et la forte fréquentation.

Le haut-commissaire de la province, Ibrahim Boly, a félicité les agents de santé pour les efforts au quotidien et les différentes distinctions régionales et nationales. Toutefois, il a appelé les agents à promouvoir les soins de santé et la promotion sociale au profit des populations. Le haut-commissaire a également émis le vœu de voir la réalisation d’un hôpital de référence.

M. Boly a aussi remercié les participants pour leur forte mobilisation à la cérémonie. Cette cérémonie témoigne de notre attachement aux valeurs de la république a dit l’autorité provinciale.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata