Burkina : Avec les mathématiques, Dr Ragnimwendé Sawadogo contribue dans la lutte contre la dengue et la filariose

lymphatique Ouagadougou, 3 fév. 2025 (AIB) – Dr Ragnimwendé Sawadogo, a soutenu samedi une thèse de mathématiques à l’université Joseph Ki-Zerbo en apportant sa contribution à la lutte contre certaines maladies tropicales négligées, à savoir la dengue et la filariose lymphatique communément appelée éléphantiasis, à travers la modélisation de la dynamique de ces maladies.

Le jury a déclaré ses travaux dignes d’intérêt et lui a décernée le grade de docteur en mathématique appliquées de l’université Joseph Ki-Zerbo, spécialité probabilité avec la mention très honorable.« Les mathématiques sont généralement perçues comme une science abstraite dont on ne perçoit pas l’utilité, l’impact dans la vie quotidienne. Donc, c’est l’occasion pour nous de montrer qu’on peut utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes sociaux notamment la lutte contre les maladies telles que la dengue et la filière lymphatique », s’est réjoui Dr Sawadogo.

Il espère que les résultats de ses études vont contribuer à bouger les lignes dans la lutte contre ces maladies qui fatiguent beaucoup les Burkinabè.Le mathématicien se dit prêt à mettre ses compétences à la disposition des structures publiques ou privées qui œuvrent pour le bonheur sanitaire de la population.

Le directeur de thèse, Dr Fourtoua Victorien Konané, s’est réjoui de voir son étudiant accepter « de payer le prix » pour arriver à ce résultat.« Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avons apporté quelque chose de nouveau à ce qui existait. C’est le but d’une thèse, ajouter du nouveau à ce qui existait », a indiqué le directeur de Thèse, Dr Fourtoua Victorien Konané.

L’intérêt pour des phénomènes de sociétés n’est pas nouveau, chez Dr. Konané. Apres avoir travaillé sur les données du Covid-19 au niveau master, il a essayé de se pencher sur d’autres types de maladies notamment la dengue et la filariose lymphatique.Avec l’approche mathématique que nous avons menée, a-t-il expliqué, spécifiquement, Soutenant que beaucoup de phénomènes dans la vie viennent à l’improviste, il a expliqué que l’approche probabiliste permettra d’anticiper et des solutions à point.

« Je pense que si les médecins ou ceux qui sont dans le domaine biologiste prennent en compte ce que nous avons dit, ça peut apporter un plus à la guerre contre la filariose lymphatique et la dengue », a-t-il conclu. De l’avis du président du jury, Pr. Stanislas Waro, la thèse de Dr Sawadogo innove en prenant en compte « le caractère aléatoire de la condamnation » de ces deux maladies.

Dans ses recherches, « ils ont décidé d’introduire des paramètres probabilistes qui traduisent donc ce phénomène aléatoire du contact entre l’humain et le moustique responsable de la maladie », a-t-il ajouté. « Donc, nous trouvons que c’est une très belle thèse » et exhortons l’impétrant à poursuivre ses travaux pour faire avancer la science dans ce domaine. Le spécialiste de probabilité, Dr Ragnimwendé Sawadogo, a soutenu sa thèse sous le thème : « Contribution à la modélisation stochastique de la dynamique de maladies tropicales négligées : cas de la dengue et de la filariose lymphatique ».

Le jury était composé du président, Stanislas Ouaro, Professeur titulaire, Université Joseph KI-ZERBO, du Professeur titulaire Auguste Aman, université Félix Houphouët-Boigny, Côte D’Ivoire, du Professeur titulaire Mamadou Abdoul Diop, Université Gaston Berger, Sénégal, du Maître de conférences, Bernard Kaka Bonzi, université Joseph KI-ZERBO, du Professeur titulaire, Gilbert Bayili, université Joseph KI-ZERBO et du directeur de thèse, Maître de conférences, Fourtoua Victorien Konané, université Joseph KI-ZERBO.

