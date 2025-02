Sourou : Les jardiniers de Tougan offrent plus de 500 kg de légumes et de fruits aux FDS et VDP

Tougan, 20fév. 2025 (AIB) – Les jardiniers de la ville de Tougan ont offert, le 9 février, 564 kg de légumes et de fruits aux forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la province du Sourou.

Ce don est composé essentiellement de choux, de tomates, d’oignons, d’aubergines et de divers fruits.

Selon Idrissa Traoré, représentant des jardiniers, cette action s’inscrit dans l’appel à contribution lancé par les autorités pour soutenir les forces combattantes engagées dans la libération du territoire.

« Ce geste de solidarité et d’entraide vise à soutenir nos FDS et VDP qui accomplissent un travail immense face à la crise sécuritaire que traverse notre pays », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que cette initiative ne s’arrêtera pas là.

« Ce n’est qu’une première étape. Nous allons poursuivre les échanges avec les acteurs pour organiser une nouvelle collecte », a-t-il ajouté.

Présent à la cérémonie de remise, le haut-commissaire de la province, Désiré Badolo, a salué cette initiative et exhorté toutes les couches sociales à emboîter le pas afin d’apporter leur contribution à la reconquête du territoire national.

La cérémonie s’est tenue au sein de la police municipale de Tougan, en présence des autorités administratives et des forces combattantes.

À noter qu’en 2024, ces mêmes jardiniers avaient déjà organisé trois collectes de fruits et légumes au profit des FDS et VDP du Sourou.

Agence d’information du Burkina