Sourou : « Ce que nous sommes et avons, nous le tenons de Dieu », Abbé Daniel Zerbo

Tougan, 20 fév. 2025 (AIB) – Le curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, l’abbé Daniel Zerbo, a rappelé aux fidèles, lors de la célébration en différé du passage à la nouvelle année, que tout ce qu’ils sont et possèdent vient de Dieu.

Les fidèles catholiques de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Tougan ont célébré dans la soirée de ce samedi 8 février 2025, le passage à la nouvelle année. Cette célébration était placée sous le thème: « La paix, un don de Dieu et le fruit du travail des hommes ». La soirée a été marquée par des présentations de vœux, un repas communautaire et des prestations artistiques.

À cette occasion, le curé de la paroisse, Abbé Daniel Zerbo a formulé des vœux de paix, de sécurité et d’amour pour l’année 2025 et invité les fidèles à être des « acteurs de cohésion sociale et artisans de paix ».

« Je souhaite que cette année nous rende de plus en plus conscients, que ce que nous sommes et avons, nous le tenons de Dieu » a-t-il indiqué.

Pour l’organisateur principal, Séraphin Ouédraogo, c’est une initiative qui vise à renforcer les liens sociaux et le vivre-ensemble.

« Nous sommes obligés d’avancer en rang serré et de nous donner la main comme les enfants d’une même famille » a-t-il dit.

Notons que les autorités administratives et militaires étaient présentes à cette « soirée de nouvel an pour la paix, la solidarité et la cohésion sociale ».

Agence d’information du Burkina