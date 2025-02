Burkina-Héros-Promotion-Inauguration

Inauguration à Ouagadougou de la «Rue des Etoiles» parée de 140 stèles de personnalités d’Afrique et du monde

Ouagadougou, 22 fév. 2025 (AIB) – Une «Rue des étoiles » où sont érigées 140 stèles de personnalités marquantes d’Afrique et du monde, issues de tous les domaines, a été inaugurée ce samedi à Ouagadougou, en marge du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.

Sur une portion de l’Avenue Kwamé N’Kuruma de Ouagadougou, à partir à du siège de Coris Bank et en direction de l’aéroport, des stèles de 116 personnalités burkinabè et 24 d’autres nationalités, sont construites sur la Rue des étoiles, en hommage à leurs contributions à la défense de l’identité africaine et à la promotion de la diversité.Les cinéastes Gaston Kaboré, Appoline Traoré, Ousmane Sembène, les intellectuels Laurent Bado, Check Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, les hommes politiques Thomas Sankara, Ouezzin Coulibaly, Kwamé N’Krumah, les personnages historiques Princesse Yennega, Djimbi Ouattara sont représentés. On y trouve également les musiciens Smokey, Floby, Youssou N’Dour, Salif Kéita, Bob Maley, les comédiens Souké et Siriki, Michel Gohou, les sportifs Hugues Fabrice Zango, Nabaloum dit Boum-boum, Iron Biby, Moumouni Dagano, Sadio Mané, Didier Drogba, Samuel Eto’o, Jay Jay Ochocha, Mohamed Ali, des hommes d’affaires Idrissa Nassa, Mahamoudou Bonkoungou, Oumarou Kanazoé…Les hommes de média sont notamment représentés en autres par Baba Hama, Aboubacar Sidnaaba, Moustapha Laabli Thiombiano.Une stèle commune a été dédiée aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie.

Selon l’initiateur, Kevin Moné, promoteur de la Nuit des « Sotigui », ce projet, en plus d’embellir l’avenue Kwamé N’Kuruma, revêt un caractère pédagogique, celui de découvrir l’histoire des figures emblématiques qui ont façonné l’histoire du Burkina Faso et du monde en général. Les images de ces personnalités gravées sur ces stèles doivent constituer une source d’inspiration pour la jeune génération, afin qu’ils apportent leur part dans l’édification de nos nations, a ajouté Kevin Moné. « Il fallait forcément ce projet pour la postérité, non seulement, mais aussi pour les témoins d’aujourd’hui que nous sommes.

Parce qu’il est important de savoir où on va », a-t-il affirmé.Les stèles sont munies de code QR qui permet d’avoir les informations concernant chaque personnalité représentée. A travers cette action, il s’agit également, selon M. Moné, de redonner à l’avenue Kwamé N’Kuruma, son lustre d’antan, celui du pôle économique de la capitale.Pour lui, depuis les attaques terroristes, Kwamé N’Kuruma a perdu son affluence et grâce aux stèles, les visiteurs, tout en apprenant des figures marquant du monde dans divers domaines, redonneront vieà l’avenue.Le représentant du ministre en charge de la Communication, la chargée de mission la chargée de mission, Alimata Sawadogo/Tanly, a indiqué que la Rue des étoiles est un musée à ciel ouvert.

Selon elle, à travers cette bibliothèque vivante les visiteurs, en scannant le code QR sur chaque stèle, auront un ensemble d’informations sur la vie et actions de ces personnalités.Tous en saluant l’initiateur et les partenaires, Mme Sawadogo a rendu un hommage à ceux qui feront vivre ces stèles.Le co-parrain de l’inauguration, Idrissa Nassa, Président Directeur Général de Coris Bank international, a déclaré que la rue des étoiles est une célébration du génie africain et une reconnaissance de ceux qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire d’Afrique et du monde.

