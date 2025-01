Soum : Le nouveau Haut-Commissaire multiplie les rencontres peu à près sa prise de service.

Djibo, 13 janv. 2025(AIB)- Le nouveau Haut-Commissaire de la province du Soum a pris fonction le 10 janvier 2025. Face aux nombreux défis pour une province restée pendant 15 mois sans Haut-commissaire titulaire, Wend Nere Wilfried Tougma s’est rapidement mis au travail dès ce lundi.

Pour marquer sa présence et affirmer l’existence effective de l’administration, Wend Nere Wilfried Tougma, a instruit toutes les Forces de défense et de sécurité, ainsi qu’à l’ensemble des directeurs et chefs de service, de se présenter le lundi 13 janvier 2025 pour la montée des couleurs dans l’enceinte du Haut-Commissariat de Djibo.

Après la mise en place des différents corps et entités, à 7h30 précises, toute l’assistance a entonné l’hymne national pendant la montée du drapeau.

Ce fut un moment chargé d’émotion pour tous, car cela faisait plus de deux ans qu’une telle cérémonie en présence d’un Haut-Commissaire n’avait eu lieu à Djibo.

Après la montée des couleurs, Monsieur Wend Nere Wilfried Tougma, Haut-Commissaire de la province, a saisi l’occasion pour présenter ses meilleurs vœux à l’ensemble des corps présents. Il a également sollicité l’accompagnement de tous pour réussir sa mission.

Il a rappelé la vision des plus hautes autorités du pays et s’est engagé à travailler pour l’atteinte de ces objectifs. Il a félicité les agents de l’État qui sont restés aux côtés des populations et a salué la résilience des habitants de la ville. Il a insisté sur le don de soi, le patriotisme de chacun, le travail bien fait, et s’est engagé à lutter contre la corruption sous toutes ses formes, en s’inscrivant dans la dynamique du Premier Ministre.

Ensuite, depuis le Haut-Commissariat, le premier responsable de la province a rendu visite aux enseignants et élèves de deux écoles de la ville.

La tournée a débuté à 8h00 à l’école B de Djibo pour se terminer à l’école primaire RHAMA. À chaque étape, les enseignants, surpris mais reconnaissants, ont accueilli la visite de la première autorité de la province avec gratitude.

Ils ont reçu des encouragements et des félicitations de M. le Haut-Commissaire, qui était accompagné de Monsieur Losseni Woni, 2e jumeau, Préfet et président de la délégation spéciale de Djibo, de son 1er vice-président, ainsi que du Directeur provincial de l’éducation primaire et du Chef de circonscription de base Djibo 1.

À 9h00, après la tournée, le Haut-Commissaire a reçu les directeurs et chefs de service pour une prise de contact. Chaque responsable a présenté la situation de son service, les difficultés rencontrées, les propositions de solutions et les défis à relever.

Ce fut une occasion pour la première autorité provinciale d’évaluer la situation et de se mettre immédiatement au travail pour pallier les urgences.

Il convient de rappeler que la province du Soum est restée près de 15 mois sans Haut-Commissaire, celui du Séno assurant l’intérim.

La nomination d’un Haut-Commissaire a redonné espoir aux populations et permettra aux services de l’État d’avoir un interlocuteur capable de trouver des solutions locales aux préoccupations de ses administrés.

Agence d’information du Burkina

EB/ata