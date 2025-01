Burkina-Santé-Coopération-Lancement-Campagne

L’Arabie Saoudite lance une campagne de chirurgie cardiaque au profit de 60 enfants burkinabè

Ouagadougou, 13 janv. 2025 (AIB)-Le Royaume d’Arabie Saoudite a lancé officiellement lundi, au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T), une campagne de chirurgie au profit de 60 enfants souffrant de pathologies cardiaques, afin de leur apporter un soulagement.

Pour limiter les évacuations vers l’extérieur dans le cadre de la prise en charge de la chirurgie cardiaque, l’ambassade de l’Arabie Saoudite au Burkina Faso a initié une campagne au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T).

« Nous avons aujourd’hui lancé ce programme sanitaire pour soutenir le Burkina Faso dans la prise en charge de la chirurgie cardiaque de 60 enfants burkinabè, ce qui est très important pour eux », a déclaré l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Aldosari.

Selon lui, cette campagne, première du genre en 2025, apportera un soulagement aux futurs adultes ayant des problèmes cardiaques. À l’écouter, son pays intervient dans la prise en charge de la chirurgie cardiaque des enfants depuis 2023, ayant déjà mené cinq programmes en trois ans au Burkina Faso. « Tous ces efforts consentis par le peuple saoudien et le roi Salmane, en partenariat avec la Ligue islamique, visent à aider les enfants du Burkina Faso », a ajouté Fahad Aldosari.

M. Aldosari a par ailleurs félicité le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour ses efforts de reconquête du territoire national.

La représentante du ministre de la Santé, Dr Antoinette Valian née Tougma, s’est dite satisfaite du lancement de cette campagne de cathétérisme cardiaque pour les enfants burkinabè.

Selon elle, un enfant souffrant de pathologies cardiaques est privé de la possibilité de s’amuser comme les autres. Elle a souligné que cette campagne leur redonnera le sourire. Mme Valian, chargée de mission au ministère de la Santé, a exprimé sa reconnaissance aux autorités saoudiennes pour leur geste contribuant à l’épanouissement des enfants burkinabè.

Le Directeur général (DG) du CHU-T, Lin Somda, a également remercié le Royaume d’Arabie Saoudite pour cette initiative, affirmant qu’elle arrive à point nommé pour la prise en charge des enfants burkinabè. M. Somda a souligné que cette campagne est essentielle au bien-être des futurs adultes du pays.

Le parrain de la cérémonie, Pr André Samandoulgou, a expliqué que le cathétérisme cardiaque est une technique permettant de corriger une anomalie congénitale cardiaque sans ouvrir le cœur de l’enfant. « On fait une ponction en périphérie, et on introduit un dispositif pour résoudre l’anomalie cardiaque congénitale », a précisé Pr Samandoulgou. Il a noté que c’est la première mission de cathétérisme cardiaque au Burkina Faso, particulièrement destinée aux enfants.

En rappel, le Burkina Faso et l’Arabie Saoudite entretiennent des liens de coopération depuis 1960, notamment dans les domaines de la santé et de l’humanitaire.

Agence d’Information du Burkina

