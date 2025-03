Burkina-Sissili-Gestion-Conflits

Sissili : Les membres de l’observatoire provincial renforcent leurs capacités sur la gestion des conflits communautaires

Léo, 18 mars 2025 (AIB)- Le consortium Terre et Paix en partenariat avec le secrétariat permanent de l’observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires (S P/ONAPREGECC) et avec l’appui financier de l’ONG terre des hommes a organisé du 17 au 19 mars 2025 à Léo, une session de formation au profit de ses membres sur la gestion des conflits communautaires dans la province de la Sissili.

Cette session voulue par le consortium terre et paix s’est déroulée du 17 au 19 mars 2025 à Léo, chef-lieu de la province de la Sissili, dans la région du Centre-Ouest sous la présidence du Haut-commissaire de la Sissili,Tewendé Isaac Sia.

L’objectif général poursuivi à travers cette activité est de former ou de redynamiser les membres de l’observatoire provincial de la Sissili pour une prévention efficace et une gestion structurelles des conflits communautaires.

Durant trois jours, les participants ont vu leurs capacités renforcées, à travers les différents modules dispensés par une équipe du SP- ONAPREGECC.

Il s’agit des modules portant sur des thématiques comme les missions, la composition et le fonctionnement de L’ONAPREGECC, l’Etat des lieux des conflits communautaires, les facteurs et conséquences des conflits communautaires.

Les missions, les techniques d’analyse, de prévention et de gestion des conflits communautaires, de mobilisation des ressources, la présentation du canevas du rapportage étaient au menu de la formation.

Aussi les échanges ont permis aux participants de partager leurs expériences sur les conflits communautaires.

Le Haut- commissaire de la province de la Sissili, Téwindé Isaac Sia a remercié les membres de l’OPPREGECC) pour leur pleine participation aux échanges.

M. Sia les a ensuite invité les participants à mettre en pratique les connaissances acquises, au cours de la session de formation pour renforcer la gestion des conflits communautaires et la cohésion sociale.

Le premier responsable de la province a en outre traduit toute sa gratitude au consortium paix et terre pour cette initiative et particulièrement à l’ONG Terre des hommes dont l’appui financier a permis la tenue de cette activité.

Il convient de noter que les travaux se sont déroulés en groupes et en plénière lors de la session de formation.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/AS