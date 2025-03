Burkina-Ioba-Forum-Initiatives-Présidentielles

Ioba : Les préparatifs du forum provincial sur les initiatives présidentielles examinés à Dano

*Dano, le 18 mars 2025 (AIB) – Une délégation conduite par le chargé de mission du Président du Faso au Sud-ouest, Vinsinté Ciélo Hien, a rencontré le comité d’organisation du forum provincial du Ioba sur les initiatives présidentielles à Dano, le samedi 15 mars 2025.

Ce conclave a permis au chargé de mission auprès de la Présidence du Faso au Sud-ouest et les membres de sa délégation de s’enquérir de l’avancée des préparatifs du forum provincial du Ioba.

Selon le point focal, Constant Somda, les différentes commissions du comité d’organisation sont mises en place. Un parrain volontaire est trouvé. Il s’agit du président, directeur général (PDG) de ETOF Métal -Dano, El Adj Amado Ouédraogo, a indiqué M. Somda. Le budget est élaboré et la contribution des fils et filles de la province est attendue, a-t-il poursuivi.

Le chef de la délégation, Vinsinté Ciélo Hien, a dit que la tenue des forums provinciaux doit aboutir sur le forum régional. « Le forum consiste à expliquer aux populations les différentes initiatives du Président du Faso, leur contenu et ce qui est prévu pour le Sud-ouest. Nous allons également recueillir des suggestions et des propositions de projets de développement endogènes afin de les reverser à chaque coordonnateur d’initiatives pour leur prise en compte », a expliqué M. Hien.

Selon le chargé de mission auprès de la Présidence du Faso au Sud-ouest, dans les domaines de l’éducation, de la santé, du sport et de l’agriculture il est prévu plusieurs réalisations dans la région.

Il a cité entre autres la construction d’un amphithéâtre de 500 places au centre universitaire de Gaoua, la construction de deux centres médicaux communaux à Ouéssa dans le Ioba et à Djigouè dans le Poni et la construction d’une académie sportive à Gaoua.

Les membres de la délégation ont insisté sur le volet endogène de l’organisation du forum. Le financement de chaque forum est supporté par les populations locales et la diaspora, ont-ils précisé. « Nous souhaitons une forte participation des populations du Ioba au forum de Dano. Nous attendons également de bonnes propositions de projets pour un développement endogène durable avec le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré », a conclu Vinsinté Ciélo Hien.

La mission s’est poursuivie à Diébougou, Batié et Gaoua pour le suivi des préparatifs des différents forums provinciaux.

Le forum provincial du Ioba sur les initiatives présidentielles est prévu se tenir le 05 avril prochain à Dano.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata