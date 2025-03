BURKINA-NAHOURI-ENVIRONNEMENT-INSTALLATION

Nahouri/Direction provinciale des Eaux et forêts : Le commandant Daouda Traoré prône le travail d’équipe

Pô, 19 mars 2025 (AIB)-Le nouveau directeur provincial des Eaux et forêts du Nahouri, le commandant des Eaux et forêts, Daouda Traoré, a prôné la culture du résultat, l’assiduité et surtout le travail d’équipe, ce mercredi 18 mars 2025 à Pô, lors de son installation par le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien.

Le commandant des Eaux et forêts, Daouda Traoré, nommé directeur provincial des Eaux et forêts du Nahouri, en conseil des ministres du 5 mars 2025, a officiellement pris les rênes de cette direction ce mercredi 18 mars 2025, en présence du directeur régional, des directeurs et chefs de service provinciaux.

Après avoir témoigné sa gratitude auprès de sa hiérarchie pour la confiance placée à sa modeste personne, il a dit mesurer avec sérénité, l’immensité et la complexité de la mission qui lui incombe en ces temps complexes et difficiles.

« Je prônerai la culture du résultat, l’assiduité, la probité au travail et surtout le travail d’équipe », a déclaré le commandant des Eaux et forêts, Daouda Traoré.

Pour lui, sa seule ambition est d’œuvrer à ce que l’environnement dans toute sa composante humaine, physique et biologique de la province puisse se porter mieux qu’auparavant.

Le commandant Traoré, s’est engagé avec tout le personnel de la direction provinciale, à travailler avec les autres forces pour la préservation, la restauration et la sécurisation du territoire national en mettant en œuvre la politique du ministère de l’Environnement.

Le directeur sorti, Jean Bosco Zongo, a quant à lui, salué l’accompagnement de l’ensemble des acteurs qui ont permis à la direction de relever les défis durant son séjour dans le Nahouri.

Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien et le directeur régional en charge de l’Environnement du Centre-Sud, Aimé Compaoré, ont félicité le sorti et l’entré pour leurs nominations.

Les deux responsables ont dit leur disponibilité à accompagner le nouveau afin qu’il relève les défis qui se présenteront à lui et à l’ensemble de son personnel.

Jean Bosco Zongo a été nommé directeur régional des Eaux et forêts du Centre-Est.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz