Burkina-Sissili-Gestion-Catastrophes

Sissili/Gestion des catastrophes : Le plan de contingence de la commune de Léo élaboré

Léo, oct. 2024 (AIB)- Le Secrétariat permanent du Conseil de secours d’urgence et de réhabilitation (SP/ CONASUR) avec l’appui financier du projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso et le projet hydromet a organisé du 22 au 24 octobre 2024 à Léo, un atelier d’élaboration d’un plan de contingence de la commune de Léo.

Selon les organisateurs, l’élaboration d’un plan de contingence au profit de la commune de Léo s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso ( projet hydromet).

Ce document constitue un référentiel en matière de coordination et de gestion des catastrophes et crises humanitaires au niveau local.

L’objectif visé à travers cet atelier est de permettre à la commune urbaine de Léo de disposer d’un plan de contingence.

Pour le représentant du préfet du département de Léo, Afred Somé, l’élaboration d’un plan de contingence dans la commune de Léo à pour but de contribuer au renforcement de la résilience des populations.

M. Somé a salué la tenue de cet atelier qui se veut un cadre d’échanges fructueux et de partage d’expériences.

Il a exprimé sa reconnaissance au SP/CONASUR pour son accompagnement constant dans la mise en œuvre des activités au profit des administrés.

Il a également fait une mention spéciale au projet Hydomet pour son intérêt à la gestion des catastrophes et des crises humanitaires au Burkina-Faso d’une part et pour son appui technique et financier au processus d’élaboration du présent plan de contingence d’autre part.

Le chef de mission du Sp/Conasur,Yacouba Yago a expliqué que cet atelier constitue une première étape d’un processus qui comprend, entre autre, la phase de collecte des données complémentaires, la rédaction du draft du plan de contingence communal, sa validation et sa finalisation.

Durant 72 heures, les participants se sont renforcés les capacités sur le processus d’élaboration du plan de contingence.

En outre, ils ont été également formés sur l’utilisation des outils de collecte de données sur le terrain à travers une présentation du coordonnateur de l’activité, Yacouba Yago.

Les travaux se sont déroulés en groupe et en plénière sous la supervision de Yacouba Yago du SP/CONASUR et son équipe.

Les échanges ont porté sur l’analyse des risques majeurs de la commune, les capacités de réaction, les scénarii et l’hypothèse de préparation, les actions de prévention, de préparation et de la gestion de la phase d’urgence et la coordination des interventions.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA