Burkina-Kadiogo-Education-Excellence

Danghin-Dassouri/Excellence scolaire : 30 meilleurs élèves et 2 enseignants récompensés

Ouagadougou, 28 oct. 2024 (AIB)- 30 meilleurs élèves du primaire, du post primaire et du secondaire, 10 enseignants du primaire dont 2 meilleurs ont été récompensés le samedi, au cours d’une journée communale de l’excellence scolaire, par les autorités locales de Tanghin-Dassouri.

La délégation spéciale de la commune de Tanghin-Dassouri a organisé le samedi 26 octobre 2024, une journée communale de l’excellence scolaire au sein de la mairie.

Au cours de ladite journée, les autorités locales ont félicités et récompensés au total 30 meilleurs élèves du primaire, du post primaire et du secondaire, et 10 enseignants du primaire dont 2 meilleurs.

Ces enseignants du primaire ont réalisé un taux de 100% au Certificat d’études primaires (CEP), de la session de 2024 au Burkina Faso.

Pour l’occasion, les élèves déplacés internes et les élèves à motricité réduite ont aussi étérécompensés.

Ainsi, les meilleurs élèves du primaire et du post primaire ont reçu des vélos et des kits scolaires et ceux du secondaire post primaire,des ordinateurs portables.

Les enseignants ayant fait 100% au CEP, eux, ont reçu des certificats de mérite et les deux meilleurs enseignants sont repartis chacun avec une moto neuve.

Pour la présidente de la délégation spéciale (PDS), Rabiata Sawadogo c’est un devoir pour la municipalité de reconnaître les efforts fournis par les élèves et leurs enseignants au cours de l’année scolaire 2023-2024.

« Nos élèves sont la relève de notre pays. C’est eux qui vont assurer la continuité du développement de notre pays. Nous avons le devoir d’apporter notre contribution à l’édifice d’un Burkina Faso de paix.», a-t-elle dit.

La PDS a indiqué que selon l’ancien président sud-africain, Nelson Mandela, l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer sa commune.

Pour cela, a-t-elle confié, des efforts complémentaires seront encore mis en œuvre pour le rayonnement du système éducatif à Tanghin-Dassouri.

«Nous restons pleinement engagés à faire davantage. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer à chaque acteur de l’éducation un environnement propice à l’épanouissement et au succès», a soutenuRabiata Sawadogo.

Les lauréats ont traduit leur reconnaissance à la délégation spéciale de Tanghin-Dassouri et se sont engagés à poursuivre la quête de l’excellence.

« Nous sommes profondément honorés par cette reconnaissance et nous nous engageons à honorer cette distinction, en continuant à nous efforcer d’atteindre nos objectifs avec intégrité et passion », a déclaré la représentante des lauréats, Fadilatou Gnessi.

À la fin de l’année scolaire 2023-2024, la commune de Tanghin-Dassouri a enregistré un taux d’admission de 76,92% au CEP, 52% au BEPC et 62% au BAC.

Agence d’information du Burkina

NO/ZO/ata