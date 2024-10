Burkina-Sissili-Soutien-ONG

Sissili/ Projet Résifa : Une ONG soutient trois villages avec des équipés de forages solaires de 80 millions FCFA.

Léo, 24 oct. 2024 (AIB)- L’ONG Helen Keller International (HkI) à travers le projet « la voie vers la Résilience et l’autonomisation des femmes » dénommé Résifa/ Kana Kolou a organisé le jeudi 24 octobre 2024 à Néboun, dans la commune rurale de Bieha, une cérémonie de remise des périmètres maraîchers équipés de forages solaires de 80 millions FCFA au profit de trois villages dans la province de la Sissili.

Helen Keller International, à travers le projet Résifa veut promouvoir le nouveau modèle d’exploitation agricole innovante, résiliente et performante pour transformer de façon structurelle, l’agriculture avec trois cycles de production par campagne.

La réalisation des périmètres maraîchers équipés de forages solaires au profit des bénéficiaires du projet Résifa, des villages de Néboun, de Lan et de Vara dans la province de la Sissili, région du Centre- Ouest afin de booster la production de la patate douce à chair orange ( PDCO) s’inscrit dans cette dynamique.

La représentante des bénéficiaires, Abibata Nama, comme le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune rurale de Bieha, Alfred Zerbo a exprimé sa joie pour le choix porté sur sa commune pour abriter cette cérémonie de remise des trois périmètres maraîchers.

M. Zerbo s’est dit convaincu que ces investissements permettront d’améliorer les conditions de vie des communautés bénéficiaires.

Il a par ailleurs rassuré l’ONG Helen Keller international (HKI) et ses partenaires de l’engagement des bénéficiaires à prendre soin de ces infrastructures pour leur bien-être.

Selon la représentante pays par intérim de HKI, Régina Traoré Khassanova, les trois périmètres maraîchers ont coûté la somme de 80 millions de FCFA.

Elle a signalé que 300 exploitantes des villages de Neboun, de Lan et de Vara dans la province de la Sissili sont concernées par le projet.

La représentante pays par intérim de HKI a indiqué que ces infrastructures permettront non seulement de produire des légumes frais et nutritifs et de la PDCO pour la consommation familiale, mais également de générer des revenus supplémentaires pour les familles, tout en améliorant l’accès à l’eau.

Le haut- commissaire de la province de la Sissili,Tewindé Isaac Sia a au nom des bénéficiaires traduit sa gratitude à Helen Keller international et au donateur pour son accompagnement technique et financier.

M. Sia a invité les communautés bénéficiaires à bien prendre soin de ces infrastructures et à mobiliser toutes leurs énergies pour que ces espaces soient des exemples pour les autres

Agence d’information du Burkina.

OAN/NO/ATA