Burkina-Culture-Tourisme-Sports-Loisirs

Secteur du Tourisme, Culture, Sport et Loisirs : Le ministre Gilbert Ouédraogo relève des avancées significatives

Ouagadougou, 13 mars 2025 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo a présidé ce jeudi, la Revue annuelle 2025 du Cadre Sectoriel de Dialogue Tourisme, Culture, Sport et Loisirs. Il a relevé des avancées significatives au cours de l’année écoulée.

Dans le secteur de la culture, le ministre Gilbert Ouédraogo a indiqué que des événements majeurs tels que la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso et la Nuit des Lompolo ont marqué l’année, contribuant à la promotion du patrimoine national.

Dans le domaine du tourisme, il a cité « l’organisation du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou, ainsi que le contrôle de conformité de 650 établissements hôteliers, garantissant des standards de qualité aux visiteurs ».

Concernant la mise en œuvre des projets dans le secteur du sport et des loisirs, Gilbert Ouédraogo a souligné qu’un taux d’exécution physique de 77,97 % et un taux financier de 92,2 % ont été atteints, témoignant d’une dynamique positive. « Des efforts notables ont été fournis avec la réhabilitation et la construction d’infrastructures sportives ainsi que le soutien apporté à 31 fédérations sportives » a-t-il déclaré.

Tout en se félicitant des résultats obtenus, le ministre a souligné l’importance de poursuivre les efforts pour relever les défis de l’année en cours, notamment en contribuant au développement socio-économique du pays et à la lutte contre le terrorisme.

Il a également rappelé que le plus important n’est pas les statistiques mais l’impact de leurs actions en faveur de la population.

Agence d’information du Burkina

DM/wis