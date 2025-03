BURKINA-GOURMA-COMMUNE-GUERRE-DON

Gourma/Effort de guerre : La commune de Fada N’Gourma offre du matériel à l’Armée

Fada N’Gourma, 13 mars 2025 (AIB)-Dans le cadre de l’appui aux Forces de défense et de sécurité (FDS), la commune urbaine de Fada N’Gourma a offert, le mercredi 12 mars 2025 à Fada N’Gourma, 08 motos et 18 appareils de communication à l’armée nationale. La cérémonie a été présidée par le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo.

Pour venir à bout de la guerre contre l’hydre terroriste depuis près de 10 ans qui a causé du désarroi au peuple, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un appel à la contribution à l’effort de guerre à tous les niveaux de la couche sociale de son pays.

C’est dans cette lancée que la commune urbaine de Fada N’Gourma a remis, le mercredi 12 mars 2025 à Fada N’Gourma, 08 motos de grosses cylindrées et 18 appareils de communication aux FDS et aux VDP.

Pour le président de la délégation spéciale (PDS) de Fada N’Gourma, Kampadiba Jérôme Idani, ils veulent magnifier les FDS et les VDP pour la quiétude qu’ils ont grâce aux efforts de ces forces combattantes qui se battent au prix du sacrifice suprême.

Il a exprimé sa gratitude au chef de corps du 64e Régiment inter-arme, le chef d’escadron Aboubacar Coulibaly, pour son engagement indéfectible et sa disponibilité dans la lutte contre l’hydre terroriste dans la région de l’Est.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, s’est réjoui de ce don au profit des FDS.

«Nous demandons que les collectivités locales accompagnent également nos FDS engagés pour le combat de reconquête du territoire », a laissé entendre M. Nacanabo.

Selon le Haut-commissaire de la province du Gourma, ce matériel renforcera la capacité des forces combattantes dans leurs tâches quotidiennes.

Le chef d’escadron Aboubacar Coulibaly, a indiqué que ce matériel viendra renforcer la capacité opérationnelle des forces combattantes sur le terrain.

A ce titre, il a remercié la délégation spéciale de Fada N’Gourma pour cet acte patriotique et l’engagement indéfectible au côté des forces armées nationales.

Aboubacar Coulibaly, a précisé que les dons encouragent les FDS et les VDP sur le théâtre de combat et pour cela, il a ajouté qu’il ne ménagera aucun effort à demander aux bonnes volontés à les encourager.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz