Burkina-Faso-Mêbo-Soutien-MCCAT

Burkina/Faso Mêbo : Les acteurs culturels, touristiques, des arts et de la communication apportent 38 tonnes de ciment, 15 sacs de sikalite et 15 paquets d’eau

Ouagadougou, 12 juillet 2025 (AIB) – Les acteurs de la Communication, de la Culture, du Tourisme et des Arts, conduits par le Secrétaire général du ministère, Fidèle Tamini, ont apporté 38 tonnes de ciment, 15 sacs d’additif pour béton (sikalite) et 15 paquets d’eau à l’initiative « Faso Mêbo », a constaté samedi l’AIB.

Sous une pluie matinale, les acteurs publics et privés du ministère de la Communication, de la Culture, du Tourisme et des Arts ont exprimé leur soutien à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo » avec 38 tonnes de ciment (25 tonnes dans un premier temps, puis 13 tonnes), 15 sacs de sikalite et 15 paquets d’eau.

Selon le Secrétaire général du ministère, Fidèle Tamini, cette action fait suite à l’appel des acteurs des secteurs de la culture, du tourisme et de la communication, lors du lancement du bosquet de l’artiste.

Satisfait de la mobilisation de ses collaborateurs « pour une première tranche », le Secrétaire général a saisi l’occasion pour les inviter à récidiver, afin que la contribution soit encore plus importante les prochaines fois.

Il a par ailleurs appelé l’ensemble des Burkinabè à s’investir dans l’accompagnement du programme présidentiel pour le développement du pays, à travers des apports en nature ou en service.

« Nous sommes très heureux de voir la forte mobilisation des acteurs culturels, des artistes, des publicitaires, des acteurs du tourisme et de la communication, ici au lycée Zinda Kaboré, pour apporter leur contribution à l’initiative Faso Mêbo », a déclaré le président des Publicitaires associés, Salif Sanfo.

« Ce qui se passe ici est extraordinaire », s’est réjoui le président des publicitaires, avant d’assurer que la mobilisation se poursuit au niveau des différentes faitières de la Confédération nationale de la culture (CNC).

Lancé en octobre 2024, Faso Mêbo est un programme présidentiel qui vise, entre autres, à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes par la construction de routes, grâce à une participation citoyenne et volontaire.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata