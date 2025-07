‎Burkina–Ghana–Diaspora–JMPC–Patriotisme–Culture

‎Deuxième édition des JMPC d’Accra : L’ambassade du Burkina Faso au Ghana réussit une nouvelle mobilisation patriotique

‎Zabré, 11 juillet 2025 (AIB) – L’Ambassade du Burkina Faso près la République du Ghana a organisé, les 5 et 6 juillet 2025, la deuxième édition des Journées de Mobilisation Patriotique et Culturelle (JMPC) au El Wak Sports Stadium d’Accra. Un événement haut en couleurs placé sous le signe du patriotisme, de la culture et du vivre-ensemble.

‎Dans une ambiance festive, chaleureuse et fraternelle, des Burkinabè et amis du Burkina vivant au Ghana se sont rassemblés autour de leur ambassadeur, le Colonel-major David Kabré, pour célébrer la deuxième édition des JMPC d’Accra.

‎La cérémonie d’ouverture, tenue le samedi 5 juillet matin, a enregistré la présence de nombreuses personnalités venues du Ghana et du Burkina Faso, parmi lesquelles des représentants du patron de l’édition, le ministre d’État en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié, et du parrain, M. Moussa Koanda.

‎Cette deuxième édition tenue sous le thème » mobilisation patriotique de la diaspora burkinabè au Ghana : un engagement pour la refondation de la Mère-Patrie », a été ponctuée d’activités sportives, culturelles, gastronomiques et artisanales. L’initiative, faut-il le rappeler, s’inscrit dans la vision du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, qui encourage un renforcement des liens patriotiques avec la diaspora burkinabè.

‎Prenant la parole lors de l’ouverture, le président du Haut Conseil des Burkinabè du Ghana, Romuald Sawadogo, a exprimé sa gratitude aux autorités et partenaires ayant permis la tenue de l’événement. Il a adressé des remerciements particuliers au ministre Ismaël Sombié, patron de l’édition, et à M. Moussa Koanda, parrain pour la deuxième fois consécutive. « Leur engagement est une source d’inspiration pour toute la communauté », a-t-il déclaré.

‎Dans un message transmis par son fils, le parrain a réaffirmé sa disponibilité à soutenir sans réserve les Burkinabè, où qu’ils se trouvent.

‎À la suite de la cérémonie officielle, l’ambassadeur David Kabré et ses hôtes ont visité les différents stands d’exposition artistique et culinaire. « Nous avons partagé avec joie les mets traditionnels du Burkina, du Mali et du Niger, en présence des ambassadeurs des pays de l’AES. Ce geste témoigne de l’unité et de la fraternité entre nos peuples », a souligné le diplomate.

‎Il a également salué la forte mobilisation des différentes communautés burkinabè ainsi que la participation active des chefs coutumiers. Objets d’art, tenues traditionnelles et mets locaux ont été mis en valeur, traduisant la richesse culturelle de l’espace AES (Alliance des États du Sahel).

‎Sur le plan sportif, la communauté Kô a remporté le match de football face à la communauté Yarga sur le score de 2 buts à 1.

‎L’apothéose des JMPC 2025 a été atteinte lors de la grande soirée culturelle du dimanche 6 juillet. Spectacles de slam, concerts de musiciens venus du Ghana et du Burkina Faso, ainsi qu’un défilé de mode de stylistes issus des trois pays de l’AES ont tenu en haleine un public conquis.

‎Moment fort de la soirée, la vente aux enchères de la statue de l’Étalon de Yennenga, en bronze, a permis de récolter 1 500 000 FCFA pour le Fonds de soutien patriotique. L’acheteur, M. Saidu Mady Ouédraogo, jeune entrepreneur et directeur de la société Alfatir Ghana Limited, a salué l’esprit de solidarité qui anime la communauté.

‎Présent à cette soirée, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikailou Sidibé, n’a pas caché son admiration : « Le niveau artistique de cette soirée est comparable à celui de la Semaine nationale de la culture. Félicitations aux organisateurs. Le défi sera d’organiser une troisième édition encore plus réussie. »

‎Fort du succès de cette deuxième édition à Accra, l’ambassade pense déjà à l’étape de Koumassi en septembre 2025, avec l’ambition d’élargir le modèle aux autres grandes villes du Ghana.

‎Pour mémoire, la première édition des JMPC, organisée en 2024, avait permis de mobiliser près de 24 millions FCFA au profit du Fonds de soutien patriotique.

‎Agence d’Information du Burkina (AIB)

‎JPB