Burkina-Revue-Presse

Régularisation de la gestion des comptes de service administratif et bilan des accidents, traités par les quotidiens

Ouagadougou, 13 mars 2025 (AIB)- Les parutions du jour reviennent sur la circulaire du Premier ministre ordonnant la fin de fonction des gestionnaires de compte trésor ayant plus de 3 ans à leur poste et le bilan des accidents de circulation enregistrés en février 2025.

« Gestion des finances publiques : Le Premier ministre ordonne la fin de fonction des gestionnaires de compte ayant plus de 3 ans à leur poste », titre à sa manchette le quotidien d’État, Sidwaya.

Selon le journal, dans une circulaire en date du 10 mars 2025, le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, a instruit les responsables des institutions ou départements ministériels à mettre fin aux fonctions des gestionnaires de compte ayant plus de 3 ans à leur poste.

Selon la circulaire, citée par le journal privé, Le Pays, « la longévité sans contrôle constitue une faiblesse du dispositif et peut être source de dérives dans la gestion desdits gestionnaires et partant, de pertes de ressources publiques ».

Sous un autre angle, le quotidien commente le bilan des accidents de la circulation enregistrés au plan national en février 2025, qui se chiffre à 1 120 ayant causé 64 décès et 513 blessés.

Le confrère rapporte que près de 90% des accidents sont dus à des comportements humains tels la négligence, l’inattention, l’infraction au Code de la route. La commune de Ouagadougou à elle seule totalise 589 accidents, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga, s’intéresse à la conférence nationale pour la prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes, qui se tient du 11 au 13 mars 2025 à Ouagadougou et portée par l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG).

Pour le canard, cette rencontre est un espace de dialogue ou chacun pourra prendre la parole, proposer des pistes de solutions et contribuer à construire un modèle de résilience adapté aux défis du pays.

Agence d’Information du Burkina

OS/yos/wis