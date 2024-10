FOOT-BFA-SEBBA-SPORT-MARACANA-TOURNOI-AMR

Sebba : l’As solidarité remporte la coupe AMR

Sebba 14 oct. 2024 (AIB)-L’As solidarité a remporté la coupe de l’Association monde rurale (AMR) le jeudi 10 octobre 2024 en battant en finale aux tirs au but, sur le terrain provincial des ressources animales du Yagha, Espoir foot par le score de 4 à 3.

Dans le cadre de l’exécution du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel (PCRSS), l’Association monde rural (AMR) a été retenue comme partenaire facilitateur pour la mise en œuvre des activités du projet dans la région du Sahel. Dans la dynamique de leurs activités, un tournoi de Maracaña a été organisé.

Huit équipes étaient en lice dans ce tournoi dont la finale s’est disputée le jeudi 10 octobre. Elle a opposé l’équipe de l’As-Solidaire à Espoir foot, avec des supporteurs des deux équipes sortis nombreux. Il n’y a pas eu de buts en première période. A la reprise il y a eu plus de spectacle qu’à la première mi-temps, au grand bonheur des supporteurs, sans aucun but inscrit.

C’est aux tirs au but que la différence s’est faite. L’As-solidaire s’est montrée plus adroite dans cet exercice des nerfs en marquant 4 buts contre 3. Le point focal de l’AMR, Ibrahim Ly sur place, a dit merci à tous les organisateurs, aux équipes engagées et aux autorités présentes.

« L’AMR reste disponible pour la résilience, le retour de la paix et fera tout son possible pour accompagner les jeunes dans la recherche de la paix partout où besoin sera », a-t-il dit.

Les finalistes ont vu leurs efforts récompensées. L’AS Solidaire remporte le trophée, un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe de 75 000F, laissant Espoir Foot avec un jeu de maillots, un ballon et 50 000F. Toutes autres équipes participantes ont été primées.

Pour Amadou Hama dit Eto’o « nous avons aimé cette compétition car elle nous a permis de nous retrouver pour un divertissement dans la ville de Sebba. Avec l’insécurité, il n’y a pas de cadres qui permettent à la population de se distraire. Nous voulons que l’association puisse développer d’autres initiatives pour le bonheur des populations de Sebba. Nous remercions AMR avec son partenaire qui nous a donné un cadre pour remonter le moral des populations ».

Cette compétition était placée sous le thème, « Sport, facteur de paix et de cohésion sociale ». Elle a créé des cadres de retrouvailles deux semaines durant, entre les équipes participantes.

En rappel, le PCRSS est une initiative du gouvernement burkinabè avec l’appui financier de la banque mondiale.

