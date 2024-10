BURKINA-YATENGA-PATRIOTIQUE-JOURNEES

Yatenga : Une conférence en ligne pour la mise en place des comités de veille et de développement

Ouahigouya, (AIB)-Le gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo, a suivi, le vendredi 11 octobre 2024, une conférence en ligne, pour opérationnaliser la mise en place des Comités de veille et de développement (COVED), en présence des acteurs de sa mise en œuvre.

Organisée par le ministère en charge de l’Administration territoriale en partenariat avec ceux en charge de la Culture et de la Jeunesse, la conférence publique en ligne sur la mise en place des Comités de veille et de développement (COVED), tenue le vendredi 11 octobre 2024, visait à sensibiliser les populations notamment les acteurs de sa mise en œuvre.

La conférence s’est tenue sous le thème « COVED : Législation et opérationnalisation ».

Elle a été animée par le directeur général de l’administration territoriale, Jean Pierre Vogna, le conseiller spécial du Président du Faso, Sosthène William Sanou, l’ancien CDR, Rasmané Ouédraogo dit Raso et le président du Collège de dialogue et de médiation, Jean Claude Louari.

Les différentes communications ont permis de partager avec l’assistance des expériences réussies de veille et de participation citoyenne.

Des Comités de défense de la révolution (CDR) en passant par les cellules de veille des villes communément appelées ‘’Wayiyans’’, les conférenciers ont montré la nécessité de développer des initiatives pour un meilleur ancrage de la veille citoyenne et du développement participatif.

Pour réussir ce pari, le Burkina Faso compte opérationnaliser des comités de veille et de développement sur toute l’étendue du territoire.

Le COVED est un cadre dans lequel les citoyens débattent de leurs préoccupations d’intérêt et définissent leur rôle dans mise en œuvre des orientations gouvernementales sur les questions de sécurité, de défense et de développement de la communauté.

Il a pour missions de contribuer à la défense du territoire, de rechercher et de mettre en œuvre des solutions endogènes de développement en cohérence avec les politiques nationales et plans locaux de développement.

Les comités de veille et de développement remplaceront les conseils villageois de développement.

Sa mise en place se fera de façon participative et inclusive et prendra en compte tous les niveaux de développement avec des coordinations communales, provinciales, régionales et nationales.

