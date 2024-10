BURKINA-MOUHOUN-SOUTIEN-TRANSITION-ASSOCIATIONS

Mouhoun/Soutien à la Transition : La veille citoyenne de la Boucle du Mouhoun réaffirme son engagement

Dédougou, (AIB)-La Coordination régionale des associations de la veille citoyenne de la Boucle du Mouhoun, a organisé le samedi 12 octobre 2024 à Dédougou, une marche-meeting de soutien à la Transition. L’objectif est de féliciter les premières autorités de la Transition pour les sillons de développement tracés et de réaffirmer son engagement pour la réussite de la Transition.

La marche-meeting a mobilisé, un grand monde, le samedi 12 octobre 2024 à Dédougou, qui est parti de la place « Melon gare » de Dédougou avec des drapeaux des pays de l’ AES et de la Russie, pour sillonner quelques artères de la ville, en scandant des slogans de soutien au Capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement, pour les actions de reconquête du territoire national.

Après un tour de la ville, les manifestants se sont retrouvés au point de départ pour le grand meeting de soutien à la Transition.

Tour à tour, les représentant des autorités administratives, coutumières et des associations de la veille citoyenne, ont salué l’initiative et remercié la jeunesse pour son engagement à soutenir la Transition.

Ils ont invité la jeunesse à maintenir l’élan patriotique et à la participation citoyenne afin de contribuer au développement du Burkina Faso qui traverse une crise sécuritaire et humanitaire depuis quelques années.

Pour le chargé de mission auprès de la Présidence du Faso en charge de la Jeunesse de la Boucle du Mouhoun, Soumaïla Paré, depuis l’avènement du MPSR2 sous la direction du Capitaine Ibrahim Traoré, des progrès significatifs ont été réalisés dans plusieurs domaines.

« Sur le plan sécuritaire, nous avons été témoins de la réinstallation de nombreux villages et communes autrefois sous emprise terroristes », a-t-il indiqué.

Soumaïla Paré, a expliqué que grâce à une stratégie ferme et bien pensée, les FDS appuyées par les VDP, se battent sans relâche pour restaurer la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Il a en outre rendu un hommage mérité au gouvernement pour sa résilience et sa capacité à affronter les défis de front mais aussi aux FDS et VDP pour leur courage et leur engagement sans faille.

« Ce pouvoir est le nôtre et la vision du MPSR 2 est celle du peuple burkinabè. C’est pourquoi, il est de notre devoir, en tant que citoyen et patriotes, de nous unir et de soutenir toutes les initiatives présidentielles présentes et futures », a poursuivi le chargé de mission.

Pour lui, c’est par la force du travail que le peuple pourra construire une nation prospère, sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous avons l’opportunité de construire ensemble une nation plus prospère, plus juste et plus souveraine. Engageons-nous fermement dans cette voie ! », a souligné M. Paré.

La coordonnatrice régionale des associations de la veille citoyenne de la Boucle du Mouhoun, Salimatou Compaoré, a précisé quen seulement deux ans de gouvernance, le Capitaine Ibrahim Traoré avec son équipe et avec le soutien du peuple ont su redorer le blason de notre pays dans plusieurs domaines de la vie dune nation.

« Ils ont su donner au peuple la fierté d’être Burkinabè », a-t-elle dit, en invitant tout un chacun à rester mobilisés et déterminés afin de soutenir le Chef de l’État dans la nouvelle orientation.

Le représentant du parrain, Issouf Diallo, satisfait de la grande mobilisation du jour, a renouvelé l’engagement du ministre en charge de l’urbanisme Michaëlou Sidibé, à accompagner ces initiatives qui sont des engagements patriotiques et citoyennes que le pays a besoin pour son développement malgré le contexte difficile qu’il traverse.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a invité la veille citoyenne à mettre en valeur notre patriotisme et notre identité culturelle à travers le consommons local, la promotion des bonnes valeurs, le respect des autorités et l’engagement pour le développement de la cité.

Il a en outre invité les citoyens de la ville de Dédougou au respect du code de la route afin d’éviter les nombreux accidents mortels que la ville connait depuis un certain temps.

La coordination régionale des associations de la veille citoyenne de la Boucle du Mouhoun, a remis des kits scolaires aux élèves déplacés internes et aux enfants des FDS tombés pour lhonneur de la patrie.

Les services publics et privés de la ville ont reçu également des bidons de savon liquide, afin de contribuer à l’assainissement de leur cadre de travail.

Une collecte de fonds dun montant de 541 400 F CFA, a été lancée pour l’acquisition de drones de surveillance et de matériel de communication pour les FDS.

La coordination compte poursuivre la collecte afin de mobiliser plus de ressources pour la réalisation de ce projet qui lui tient à cur.

Agence d’information du Burkina

SB