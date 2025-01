Sanmatenga: Un drone et des vivres pour les VDP de Ziga

Kaya, 11 janv. 2025 (AIB) – La Coordination régionale des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) du Centre-Nord a reçu, samedi, un drone de surveillance et des vivres constitués de riz et d’huile au profit des VDP de la commune de Ziga, province du Sanmatenga.

Le don est composé de deux tonnes de riz, de dix bidons d’huile de 20 litres et d’un drone de surveillance, au profit des VDP de la commune de Ziga.

Les populations des villages de Tanghin, Mougouni et Winsinfo de ladite commune ont également bénéficié de quatre forages.

D’une valeur de plus de douze millions de francs CFA, ce don est un geste de la Société coopérative simplifiée Relwendé des artisans miniers de Mougouni (SCOOPS/RAMM), selon son président, Adama Sawadogo.

Pour lui, cette action répond à l’engagement patriotique dans la lutte contre l’insécurité lancé par le Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Notre contribution vise à apporter notre touche au retour de la paix dans la province du Sanmatenga, plus précisément dans la commune de Ziga », a-t-il poursuivi.

Adama Sawadogo a invité tous les orpailleurs du Sanmatenga à suivre leur exemple pour la sécurisation de leur province.

Avant de traduire sa reconnaissance à la donatrice, le coordonnateur régional des VDP du Centre-Nord, le capitaine Kalifa Barro, a rendu hommage à tous les combattants de la liberté et de la paix tombés sur les théâtres des opérations dans la région du Centre-Nord.

Pour lui, ce don, troisième du genre après ceux du Namentenga et du Bam, encourage les VDP à poursuivre la lutte contre le terrorisme et prouve que la solidarité entre les populations, les FDS et les VDP existe et qu’elle est bien réelle.

Abondant dans le même sens, le patron de la cérémonie, le haut-commissaire du Sanmatenga, Idrissa Gamsonré, a indiqué que ce don permettra d’améliorer la capacité opérationnelle des VDP pour vaincre le terrorisme.

Le chef de circonscription administrative du Sanmatenga a ajouté que les quatre forages permettront également de renforcer l’accès à l’eau potable, une ressource essentielle et vitale pour les communautés.

Selon lui, cette initiative est non seulement une réponse aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels fait face le Burkina Faso, mais aussi une démonstration que l’engagement collectif est une clé pour bâtir un avenir meilleur.

C’est pourquoi l’administrateur civil Gamsonré a exprimé toute sa gratitude envers la SCOOPS/RAMM tout en invitant toutes les bonnes volontés à suivre cet exemple pour soutenir les forces combattantes.

Agence d’information du Burkina

ES/ata