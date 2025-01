Centre-est : Le gouverneur invite les communautés à s’accepter pour construire une société plus juste et solidaire

Tenkodogo, 11 janv. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a appelé la quinzaine de communautés vivant sur son ressort territorial, à oublier leurs querelles et à promouvoir le vivre-ensemble.

Dans le cadre du projet communautaire Naatann2, visant à promouvoir la stabilisation et la prévention des conflits violents le long de la frontière entre le Burkina Faso et le Togo à travers le renforcement de la résilience, de la cohésion sociale et de la coopération transfrontalière, l’OCADES Caritas Tenkodogo et le Comité départemental de secours d’urgence (CODESUR) ont organisé une journée communautaire, samedi, devant le Haut-Commissariat du Boulgou à Tenkodogo.

Cette activité visait à promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans la commune de Tenkodogo. Elle a marqué un moment fort de solidarité et d’unité en rassemblant quinze communautés ainsi que les premières autorités de la région et de la commune de Tenkodogo.

Les communautés qui ont participé sont les Mossis, les Bissas, les Peuhls, les Bobos, les Samo, les Yanas, les Zoacés, les Yadses, les Yarces, les Gourounsis, les Dagaras, les Lobis, les Béninois et les Togolais vivant à Tenkodogo, ainsi que bien d’autres.

Les populations ont répondu massivement à l’appel de l’OCADES Caritas Tenkodogo et des autorités locales, témoignant de leur volonté de renforcer les liens sociaux dans une commune confrontée à des défis sociaux.

Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, a déclaré :

« Merci aux organisateurs. Je voudrais inviter les communautés qui ont participé à cette journée à oublier la haine d’antan. Il vaut mieux que chacun enterre la hache de guerre pour que nous puissions nous parler et vivre ensemble. Ce sont des activités comme celle-ci qui permettent les rapprochements pour que l’on oublie nos querelles et exigences. Vous avez vu comment la parenté à plaisanterie a permis aux communautés de s’amuser comme si elles n’avaient plus de problèmes. Cela me permet de dire que cette activité est une autre arme pour lutter contre le terrorisme. J’invite les communautés à s’accepter pour qu’ensemble nous puissions construire une société plus juste et solidaire où il fait bon vivre. »

Le président de la délégation spéciale, Sami Bérenger Pooda, a relevé que « au regard de la mobilisation et des messages des communautés, les objectifs de la journée, qui étaient de permettre aux communautés de présenter leurs savoir-faire pour qu’ensemble nous puissions construire une société solide résolument tournée vers la recherche de la paix et du développement, sont atteints à 95 %. »

Soutenue financièrement par Catholic Relief Services (CRS), le projet Naatann phase 2, en langue MOBA qui signifie « Fraternité » en français, est mis en œuvre par l’OCADES.

Cette initiative s’inscrit dans un projet global visant à accompagner les communautés locales dans la recherche des voies et moyens pour vivre ensemble. « Ce que nous venons de vivre ce matin nous donne raison de continuer le projet Naatann phase 2 dans son volet cohésion sociale. »

Le projet met un accent particulier sur la cohésion sociale et la réconciliation.

« Nous avons, à travers nos sensibilisations sur des thématiques de la cohésion sociale réalisées par nos ambassadeurs de paix, réussi à toucher près de 7000 personnes dans 65 villages sur les 92 que compte la commune de Tenkodogo », a laissé entendre l’abbé Mathieu Balima, secrétaire exécutif de l’OCADES Caritas Tenkodogo.

L’événement a été ponctué par des messages de paix et l’exposition de mets traditionnels, mettant en valeur la diversité culturelle et ethnique tout en célébrant l’unité dans la diversité.

Ces moments de partage ont renforcé le sentiment d’appartenance à une communauté unique, indispensable pour surmonter les défis actuels.

À l’issue de cette journée, les organisateurs et les autorités locales ont exprimé leur satisfaction quant à la réussite de l’événement, soulignant son rôle crucial dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région.

Agence d’information du Burkina