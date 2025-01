Tuy : Les Forces vives de Houndé réaffirment leur accompagnement aux autorités

Houndé, 11 janv. 2025 (AIB) – Le chargé de mission à la présidence du Faso pour la région des Hauts-Bassins, Omar Traoré, a échangé, le jeudi 9 janvier 2025 à Houndé, avec les forces vives de la commune. À cette occasion, les Forces vives ont exprimé leur satisfaction par rapport à la gestion du pays par les autorités actuelles et réaffirmé leur engagement à les accompagner.

Il avait à ses côtés le président de la délégation spéciale communale, Souleymane Dianda, et des responsables provinciaux de la veille citoyenne du Tuy.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de ses tournées régionales d’échange et de sensibilisation dans les 33 communes des Hauts-Bassins ainsi que les arrondissements de Bobo-Dioulasso.

Selon Omar Traoré, l’objectif est de sensibiliser sur la vision du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et d’échanger sur les initiatives présidentielles avec les populations.

Le chargé de mission pour la région des Hauts-Bassins a, au nom du président du Faso, salué le patriotisme et la résilience des forces vives de Houndé.

M. Traoré les a remerciés pour leur contribution à l’effort de paix. Il a également invité les forces vives à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Lors des échanges, les forces vives ont présenté leurs préoccupations et fait des suggestions concernant la gestion de leur cité.

Les doléances ont porté notamment sur l’élargissement de la RN1 en une double voie, l’aménagement de la route Houndé-Boho Kari, l’équipement du district sanitaire en matériels médico-techniques, la réalisation d’aménagements agricoles sur le barrage de Houndé, l’organisation de l’orpaillage, etc.

Le responsable du service départemental de l’agriculture et des ressources halieutiques a apporté des éléments de réponse aux questions relatives à la mise en œuvre de l’offensive agricole et halieutique dans la commune.

À l’issue de la rencontre, le chargé de mission pour la région des Hauts-Bassins a salué la mobilisation des populations ainsi que leur participation aux échanges.

Il a remercié les autorités locales ainsi que la veille citoyenne pour leur accompagnement à la réussite de l’activité. Pour le PDS de Houndé, Souleymane Dianda, ce rendez-vous avec les populations est à saluer et à encourager.

Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction, non seulement de s’imprégner de la vision du chef de l’État, mais aussi d’avoir reçu des réponses favorables à leurs préoccupations.

C’est le cas de Dioulasso Téby, un habitant du village de Bouahoun : « J’ai posé une question sur l’aménagement de la voie Houndé-Boho Kari longue de 45 km, et on m’a rassuré que d’ici 2026, je pourrai emprunter une route neuve pour me rendre à Houndé.

Je suis donc content et satisfait », s’est-il réjoui.

Pour le président du Conseil villageois de développement (CVD) du secteur n°4 de Houndé, Yazouma Bani, cette rencontre donne beaucoup d’espoir quant à la résolution des problèmes. « On prie Dieu pour le président Ibrahim Traoré afin qu’il nous libère totalement des problèmes que nous vivons », a-t-il souhaité.

L’ouverture de cette rencontre d’échange s’est effectuée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda.

Pour rappel, les tournées régionales du chargé de mission à la présidence du Faso pour les Hauts-Bassins sont prévues du 7 au 16 janvier 2025 dans les sept communes de la province du Tuy. Bien avant l’étape de Houndé, le chargé de mission a échangé avec les forces vives des communes de Koti, Founzan, Béréba, et Boni.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata