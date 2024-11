Burkina-Sissili-Veille-SalubritéSissili/

Salubrité: La veille citoyenne assainit la cour du tribunal de grande instance de Léo

Léo, 2 nov. 2024 (AIB)- La veille citoyenne de Léo, dans la province de la Sissili a organisé le samedi 2 novembre 2024 une séance de salubrité pour assainir de la cour du Tribunal de grande instance (TGI) de ladite localité.

Selon les organisateurs, l’opération de salubrité du site a été soutenue et encouragée par des bonnes volontés en cette matinée du samedi 2 novembre 2024, dans la «cité des ignames ».Cette activité initiée par la veille citoyenne de Léo vise à débarrasser le TGI de la ville des déchets, des ordures et des herbes afin de garantir aux personnels et aux usagers, un cadre de vie sain.

Les jeunes fortement mobilisés pour la circonstance étaient armés de coupe-coupe, de râteaux, de machettes et autres accessoires pour rendre propre le cadre judiciaire. Les premiers responsables de la veille citoyenne de Léo ont traduit leur reconnaissance à toutes les bonnes volontés pour leurs contributions à la réussite de l’opération de nettoyage de la cour du TGI de Léo.Ces genres d’activités disent- ils permettent non seulement de préserver le service contre l’insécurité, mais aussi d’améliorer le cadre de travail au grand bonheur du personnel de la juridiction de Léo.

Agence d’information du Burkina

