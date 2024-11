Burkina-Boulgou-CCAVC-Don

Boulgou : La CCAVC de Bittou remet du matériel et des vivres d’une valeur de 3 243 000 FCFA aux forces combattantes

Bittou, (AIB) – La coordination communale des associations de veille citoyenne de Bittou a remis des vivres et des talkies-walkies d’une valeur de 3 243 000 FCFA aux Forces combattantes et aux parents des victimes, au cours d’un meeting de soutien aux autorités de la transition, organisé le samedi 2 novembre 2024 à la place de la gare routière de Bittou.

La coordination communale des associations de veille citoyenne (CCAVC) de Bittou a organisé un meeting de reconnaissance aux autorités de la transition le samedi 2 novembre 2024 à la place de la gare routière de Bittou pour les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme dans la commune de Bittou.

La CCAVC a remis 80 bidons d’huile de 5l, 2,5 tonnes de maïs, 2,7 tonnes de riz et 4 talkies-walkies à la police municipale de Bittou et une enveloppe de 100 000 FCFA aux Volontaires pour la défense de la patrie du village de Bekoure. Le montant total des dons s’élève à 3 243 000 FCFA.

Selon la CCAVC, le meeting vise à rendre hommage aux forces combattantes locales engagés dans le champ de bataille et faire des dons aux familles explorées des Forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie et aux civiles tombés.

Le meeting parrainé par le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Bittou, Mohamed Lamine Diabaté, a été organisé sous le thème : « contribution de la veille citoyenne dans la lutte contre le terrorisme ».

Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux personnes qui ont contribué au développement et à la résilience de la commune de Bittou

Agence d’information du Burkina

IZ/dnk/ata