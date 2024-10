Sahel: La résilience et le professionnalisme des Forces combattantes salués par le ministre de la Défense

Dori, 28 octobre 2024 (AIB)-Le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a salué lundi, la résilience et le professionnalisme des Forces combattantes engagées dans la région du Sahel.

Le ministre d’État, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a assisté au carré d’armes du 41ᵉ Régiment d’infanterie commando de Dori à une cérémonie de montée du drapeau national, élargie à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité.

Pour cette occasion, le général de brigade Kassoum Coulibaly était accompagné du ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, du ministre délégué chargé des Ressources animales, Dr Amadou Dicko, et du directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Jean Alexandre Darga.

Au nom du chef suprême des armées, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants a adressé ses félicitations et ses encouragements à l’ensemble des forces de défense et de sécurité (FDS) et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour la résilience dont elles font preuve quotidiennement.

Il a affirmé être témoin de la cohésion entre les forces de défense et de sécurité (FDS) et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi que de leur symbiose avec les populations.

Le général de brigade Kassoum Coulibaly les a exhortés à surmonter toute divergence et à faire bloc autour de la hiérarchie pour l’intérêt supérieur de la nation burkinabè.

Il a attiré l’attention de son auditoire sur les dangers de la désinformation, de l’usage abusif du téléphone portable, de la manipulation et de la recherche de gains faciles.

En souhaitant une bonne célébration du 64ᵉ anniversaire de la création de l’armée nationale, le général de brigade Kassoum Coulibaly leur a demandé d’assainir leurs cadres de travail.

Le commandant du 41ᵉ Régiment d’infanterie commando, le lieutenant-colonel Bapio Kouayé Narcisse Bassinga, a salué cette visite de la hiérarchie, preuve tangible de l’intérêt accordé aux actions menées sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

AM/ATA