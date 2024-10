Engagement patriotique : La commune de Koudougou offre 18 tonnes de vivres aux personnes vulnérables

Koudougou, (AIB)-Dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique, la commune de Koudougou a offert le 24 octobre 2024, à des personnes vulnérables, entre autres, 18 tonnes de vivres et une somme de 3 600 000 F CFA.

La commune de Koudougou a célébré, le jeudi 24 octobre 2024, une journée de solidarité en faveur des personnes en situation difficile, notamment les veuves et orphelins des FDS et VDP tombés au front, les personnes déplacées internes (PDI), les étudiants déplacés internes, sans oublier les autres personnes vulnérables.

Cette journée de solidarité, tenue dans l’enceinte de la mairie de Koudougou, a vu la présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre d’État, Bassolma Bazié, le grand chancelier des Ordres burkinabè, le général de brigade Pingrenoma Zagré, ainsi que les autorités régionales du Centre-Ouest.

En souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le président de la délégation spéciale de la commune de Koudougou, Jonas Mané, a indiqué que cette journée s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique, lancées par le chef de l’État.

Selon lui, il est tout à fait naturel que la commune de Koudougou joue sa partition, compte tenu du nombre important de personnes vulnérables et en situation difficile que la ville accueille depuis quelque temps.

Il a également exprimé sa reconnaissance aux bonnes volontés qui se sont engagées aux côtés de la mairie pour renforcer et soutenir cette journée par divers dons en nature et en espèces : 12 tonnes de riz, 6 tonnes de maïs, 150 cartons de pâtes alimentaires, 120 bidons d’huile de 5 litres, 100 cartons de savon, et la somme de 3 600 000 F CFA.

Ces dons ont été répartis entre les bénéficiaires du jour, qui ont exprimé leur reconnaissance pour cette générosité. Leur porte-parole, Charlotte Konaté/Toé, a exprimé la gratitude de l’ensemble des bénéficiaires pour cette initiative bienveillante qui leur réchauffe le cœur.

Dans le même esprit, des structures d’utilité publique œuvrant dans le domaine social ont également bénéficié de cette journée de solidarité.

Il s’agit du Centre de rééducation YIK NKIENIN, de PROMACEL, de la Maison d’arrêt et de correction de Koudougou (MACK), ainsi que de la mutuelle de santé Laafi.

À noter que cette dernière a reçu 500 000 F CFA, tandis que les étudiants déplacés internes de l’université Norbert Zongo ont bénéficié de 600 000 F CFA pour une couverture santé à la mutuelle de santé.

Les deux parrains, Emmanuel Tapsoba, PDG de Golden Hand SA, et Marc Zongo, opérateur économique, ont réitéré leur disponibilité à accompagner de telles initiatives, qui, selon eux, témoignent de la fibre patriotique des Burkinabè, unis face aux défis actuels.

Le ministre d’État, Bassolma Bazié, a salué cette initiative de la commune de Koudougou, en souhaitant qu’elle inspire d’autres localités à emboîter le pas.

Il a profité de l’occasion pour inviter les Burkinabè à demeurer des patriotes intègres et à toujours se donner la main pour relever ensemble les défis auxquels le pays fait face. Vivement que le pays des Hommes intègres retrouve sa paix et puisse se consacrer sereinement à son développement.

Agence d’information du Burkina

PB/ata