Journées de retrouvailles de la zone du Siou-Téna: La solidarité et l’unité recommandée

Pouni, 10mars 2025 (AIB) – Les activités de la première édition des Journées de retrouvailles des fils et filles de la zone du Siou-Téna, regroupant les communes de Pouni, Zamo et Zawara dans la province du Sanguié, région du Centre-Ouest, ont débuté le samedi 8 mars 2025 et se sont achevées le dimanche 9 mars. À cette occasion, le flambeau de la 2e édition a été transmis à la commune de Zamo, où elle se tiendra en mars 2027.

Placée sous le thème central « Quelles contributions des fils et filles dans le processus de développement socio-économique de la zone du Siou-Téna : bilan et perspectives », cette première édition a permis de développer des sous-thèmes pertinents à travers des panels dédiés.

La cérémonie d’ouverture officielle a été marquée par la présence du président de la Commission nationale de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), Bassolma Bazié, ainsi que des autorités locales, notamment le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest et président de la cérémonie, Adama Jean Yves Béré.

Une forte mobilisation des fils et filles de la zone a également contribué à l’éclat de l’événement.

L’objectif principal de ces Journées était de réunir les ressortissants des trois communes pour réfléchir ensemble à des actions concrètes en faveur du développement de la zone, renforcer les liens de fraternité et élaborer une feuille de route pour les initiatives futures.

Le président du comité d’organisation, Dr Yacouba Vincent Yaro, a souligné que ces retrouvailles constituent « un appel à l’unité, un engagement collectif et un moment de réflexion sur notre avenir commun, visant à resserrer les liens de fraternité au-delà des générations et des différences ».

Durant l’événement, trente aînés, désignés comme les « Étoiles du développement », ont été honorés pour leurs contributions significatives au progrès de la zone.

Parmi eux, douze sont encore en vie, tandis que dix-huit ont été distingués à titre posthume. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance et des écharpes étoilées en hommage à leur dévouement. Bassolma Bazié a insisté sur l’importance de la solidarité et de l’unité, affirmant que « la richesse d’une localité réside avant tout dans l’engagement de ses habitants ».

Le gouverneur par intérim, Adama Jean Yves Béré, a exprimé son espoir que ces journées permettront de « renforcer les liens de partage d’expériences, raviver les souvenirs et surtout projeter ensemble l’avenir de la zone du Siou », ajoutant que « ces Journées de retrouvailles constituent à la fois un regard vers le passé et une main tendue vers l’avenir ».

En clôture de cette première édition, le flambeau a été transmis à la commune de Zamo, qui accueillera la deuxième édition des Journées de retrouvailles en mars 2027.

Agence d’information du Burkina

Bougnan NAON & Étienne KABORÉ (Collaborateurs)