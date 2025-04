BURKINA-KOURITTENGA-RELIGION-CELEBRATION-RAMADAN

Ramadan 2025 à Koupéla : Paix, vivre ensemble et cohésion sociale au cœur de la prière

Kourittenga, 31 mars 2025 (AIB)- Les fidèles musulmans de Koupéla ont prié, ce lundi 31 mars 2025, l’Aïd El-Fitr ou la fête de ramadan au terrain communal de la ville, présidé par El Hadj Mohamadi Korgho, Iman de la grande Mosquée de Koupéla. Des autorités administratives, coutumières et membres d’autres confessions religieuses ont marqué leur présence à cette prière.

Les fidèles musulmans de Koupéla à travers la célébration de l’Aïd El-Fitr, ont prié le lundi 31 mars 2025, pour le retour de la paix au pays des Hommes intègres.

Dans son sermon, l’Imam de la grande mosquée de Koupéla, El Hadj Mohamadi Korgho, a invité les populations à la solidarité, à la cohésion sociale entre les filles et fils du Burkina dans ces moments difficiles que traverse le pays.

« A cette prière, nous avons demandé à Dieu, le retour de la paix dans le monde. Parce que pouvoir se réunir et prier, il faut avoir la paix du cœur d’abord et c’est très important. Nous avons d’autres communautés religieuses qui se sont joints à nous pour la prière du Ramadan et cela montre que nous sommes unis et qu’il n’y a pas de différence entre nous », a-t-il fait savoir.

L’Archevêque métropolitain de Koupéla, Mgr Gabriel Sayaogo, a dit être venu communier avec les frères musulmans et leur souhaiter bonne célébration de l’Aïd El Fitr.

« Le monde est en manque de la paix. Nous avons accueilli des personnes déplacées internes mais dans le Kourittenga, nous vivons dans la paix et nous rendons grâce à Dieu. Cela montre que nous populations sont unies ce qui fait que le mal ne peut pas nous séparer », a-t-il indiqué.

Mgr Sayaogo, a souhaité que Dieu continue de bénir l’union des différentes confessions religieuses et que main dans la main, ils bâtissent un monde de paix, de joie, de vivre ensemble et de cohésion sociale.

Sa Majesté Naaba Yemdé, le Kourit-Yir-Soaba, assuré que c’est Dieu qui a permis ces retrouvailles cette année en bonne santé pour la célébration de cette fête de ramadan.

« Je prie le Dieu tout-puissant qu’il nous donne la santé et faire régner l’esprit de l’entente partout dans les quatre coins du Burkina Faso. Qu’il nous donne une bonne saison pluvieuse et de bonne récolte pour cette année », a souhaité Naaba Yemdé.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a, quant à lui, invité l’ensemble des communautés à la prière et de formuler des bénédictions pour la cohésion sociale, la paix, l’harmonie et la sécurité dans notre pays.

Il a par ailleurs exhorté à une manifestation de solidarité envers les personnes déplacées internes et celles démunies.

