Reprise des cours du troisième trimestre dans les écoles du Burkina : les élèves de Komsilga A expriment avec fierté leur engagement aux valeurs patriotiques

(Komsilga, 1er Avril 2025). Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène DINGARA et son homologue de la communication, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO ont participé à la montée des Couleurs à l’école primaire publique de Komsilga A. C’est à la faveur des journées nationales d’engagement patriotiques et de participation citoyenne, qui se déroulent du 26 mars au 9 avril 2025.C’est l’occasion aussi pour le premier responsable du département de l’enseignement de base, de marquer le début du troisième et dernier trimestre de l’année scolaire.

Komsilga est un département et une commune rurale de la province du Kadiogo, situé dans la région du Centre. C’est là que tôt ce matin, devant le drapeau hissé par les élèves de l’école de Komsilga A en chantant l’hymne national en mooré que le ministre Jacques Sosthène DINGARA a porté le message du Chef de l’Etat, Son Excellence Ibrahim TRAORE dont le maitre-mot est : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ». Il faut souligner en effet que cette rentrée des classes coïncide avec la première phase des journées nationales d’engagement patriotiques et de participation citoyenne.

En présence des autorités administratives, pédagogiques et coutumières de la commune, des enseignants et des élèves, le ministre DINGARA a pris le soin d’expliquer particulièrement aux élèves ce qu’on attend d’eux. « Soyez des élèves disciplinés, soyez des élèves qui écoutent, bien ordonnés dans les cahiers, bien ordonnés en classe, qui apprennent bien leurs leçons. ».

Par ailleurs il a exhorté tous les élèves, pour ce mois d’avril, consacré à l’environnement, au respect de la nature et dit-il, « les élèves disciplinés sont les élèves qui ramassent tous les sachets de l’école ».

Pour sa part, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO observe que « les enfants se sont engagés à rester dans la discipline, le message leur a été passé, nous leur avons recommandé de rester des élèves disciplinés, des élèves travailleurs, parce que c’est eux qui sont véritablement les citoyens de demain, la transformation que nous voulons au niveau du Burkina Faso, le nouveau type de Burkinabè que nous voulons fonder, ça commence déjà par la base ».

Le ministre OUEDRAOGO poursuit en faisant savoir que l’éducation de base ne peut trouver son fondement que sur la discipline et sur l’ordre. « Nous sommes fiers de constater qu’ils sont déjà en Faso Danfani ou en Kôkô donda, ce qui répond à l’appel du gouvernement. Les enseignants sont bien sûrs ceux-là qui doivent les encadrer mais aussi veiller à ce que les consignes, les directives puissent être respectées », a-t-il conseillé.

DCRP/MEBAPLN.