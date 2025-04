BURKINA-GOURMA-RELIGION-RAMADAN

Gourma/Fête de fin de rupture de jeûne : Des prières pour le retour de la paix au Burkina Faso

Fada N’Gourma, 31 mars 2025 (AIB)-L’imam Aboubacar Kina a imploré Dieu d’accorder la paix au Burkina Faso au cours de la prière marquant la fin de 30 jours de pénitence ce lundi 31 mars 2025 à Fada N’Gourma.

Durant 30 jours, à l’instar des autres villes, les fidèles musulmans de Fada N’Gourma ont observé le jeûne.

Pour marquer la fin de rupture de cette pénitence ces fidèles musulmans ont communié ensemble au cours d’une grande prière le lundi 31 mars 2025, à Fada N’Gourma, en présence des autorités administratives et religieuses des autres confessions sur la place de l’Unité.

Dans son sermon, l’imam Aboubacar Kina a indiqué que c’est une grande grâce que le jeûne au niveau des musulmans et des chrétiens coïncident à la même période cette année.

Ainsi, il a ajouté que durant ces 30 jours, de jour comme de nuit, ils ont imploré Dieu dans les prières d’accorder la santé, la paix dans la région de l’Est en particulier et au Burkina Faso en général.

« Ce jour de grande prière marquant l’aboutissement de la pénitence, les musulmans, les confrères des autres religions et les autorités administratives ont communié pour demander le retour de la quiétude au Burkina Faso », a laissé entendre Aboubakar Kina.

Durant ces moments de pénitence, l’Imam Kina, a précisé avoir demandé à Allah de protéger davantage le président du Faso avec ses collaborateurs et les vaillants combattants qui luttent pour la reconquête de notre territoire.

« Le jeûne joint à la prière donne beaucoup d’efficacités à la prière » Nous voulons dire merci à nos frères musulmans pour ces efforts de prière et de jeûne qui ont certainement tiré beaucoup de grâces, non seulement sur eux mais sur toute la population Burkinabé », a déclaré Mgr Yenpabou Pierre Claver Malgo du diocèse de Fada N’Gourma.

L’évêque a souligné que avoir demandé durant cette période de pénitence, que tous les Burkinabè demandent c’est-à-dire la paix, la cohésion le pardon.

« Ce que nous demandons à Dieu ce qu’il accueille ces prières et les exhausse », a indiqué Mgr Yenpabou Pierre Claver Malgo.

Pour l’évêque, la coïncidence des jeûnes des musulmans et des chrétiens n’est pas fortuite.

Selon Mgr Malgo, le Seigneur par cet acte veut qu’ils rassemblent leurs efforts dans la prière et dans le jeûne pour l’implorer et demander la même chose.

Il a ajouté que c’est une symbolique de l’efficacité parce qu’ils sont ensemble.

« Ces deux aspects de leur religion vont attirer beaucoup de grâces sur la région de l’Est et sur tout le Burkina Faso », a-t-il clamé.

Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, à la tête d’une délégation des corps constitués, a exprimé son soutien et sa gratitude pour les prières dites pendant cette période de pénitence pour la paix et la sécurité au Burkina Faso.

M. Kafando a exhorté la population à faire bloc derrière les FDS et VDP dans la reconquête de l’intégrité des limites de leur cher pays.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz