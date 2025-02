BURKINA-VOLONTARIAT-RENCONTRE-PTF-FINANCES-MOBILISATION

Programme national de volontariat : Plus de 18 milliards de F CFA pour financer 7 projets

Ouagadougou, 20 fév. 2025 (AIB)-Le Groupement d’intérêt public-programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), a échangé, jeudi, avec les partenaires techniques et financiers, afin de de susciter leur adhésion pour le financement de 7 projets à hauteur de 18 829 000 000 F CFA, en vue du renforcement de la résilience communautaire.

«Ce portefeuille-projet constitue un tremplin pour les jeunes volontaires leur offrant ainsi une première expérience significative et un cadre de formation et d’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle et l’autonomisation», a indiqué le directeur de cabinet, représentant le ministre en charge de l’Emploi, Evariste Dabiré.Il a invité les partenaires techniques et financiers, à s’engager pour renforcer, consolider, à une synergie d’action pour optimiser l’impact des interventions.

Le directeur de cabinet a également rappelé que la réussite du programme repose sur une collaboration étroite avec eux.Evariste Dabiré, s’exprimait jeudi, lors de la rencontre d’échanges avec les partenaires techniques et financiers sur le « Portefeuille-projet structurant de mobilisation de volontaires en appui aux initiatives présidentielles pour le renforcement de la résilience communautaire au Burkina Faso (PS-MVIPR) »

.«Ensemble, nous avons l’opportunité de faire du volontariat un véritable moteur de transformation sociale et économique, un instrument puissant au service du développement durable et de la résilience communautaire au Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Le chargé de mission du ministre en charge des Affaires étrangères, Francis Hien, a précisé que le portefeuille-projet s’inscrit dans une dynamique qui met le volontariat au service du développement.Pour lui, il constitue un levier puissant qui améliore les conditions de vie des populations vulnérables tout en offrant aux jeunes des opportunités d’apprentissage et d’autonomisation.

Le Directeur général (DG) du Programme national de volontariat au Burkina (PNVB), Djourmité Nestor Noufé, a souligné qu’à travers le portefeuille-projet, l’objectif est de structurer et de renforcer cette dynamique en mettant les volontaires au service des initiatives présidentielles dans des secteurs porteurs tels que l’agriculture, l’environnement, la santé, l’éducation et la cohésion sociale.

«En intégrant pleinement le volontariat dans ces secteurs stratégiques, nous voudrions répondre aux besoins urgents des communautés vulnérables, tout en offrant aux jeunes burkinabè une opportunité unique de renforcement de capacités, d’engagement citoyen et d’amélioration de leur employabilité à l’insertion socioprofessionnelle », a-t-il dit.Selon M. Noufé, de 2008 à 2024, plus de 122 000 volontaires nationaux ont été mobilisés sur des chantiers de développement.

Il a expliqué, que la mise en œuvre efficace de ce portefeuille-projet requiert une synergie d’actions et un engagement fort de toutes les parties prenantes. « Votre appui technique, votre expertise et votre soutien financier seront déterminants pour renforcer l’impact de ce portefeuille-projets et assurer sa durabilité. Ensemble, nous pouvons faire du volontariat un pilier essentiel du développement au Burkina Faso », a exhorté le DG.

Le « Portefeuille-projets structurants de mobilisation de volontaires en appui aux initiatives présidentielles pour le renforcement de la résilience communautaire au Burkina Faso (PS-MVIPR) », regroupe 7 projets et repose sur une approche structurée autour de trois axes stratégiques.

Il s’agit du renforcement des capacités des communautés à la résilience, l’insertion socioprofessionnelle des volontaires et post-volontaires et la coordination et la gestion du portefeuille-projets. Ce programme ambitionne de transformer l’expérience de volontariat en une véritable passerelle vers l’emploi et l’autonomisation, à travers des formations adaptées et un accompagnement à l’entrepreneuriat.

