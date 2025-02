BURKINA-KOSSI-FORMATION-LEADERS

Kossi/Commune de Nouna : Des leaders communautaires outillés sur l’agriculture biologique

Nouna 20 fév. 2025 (AIB)-La commune de Nouna, a formé, le jeudi 20 février 2025, des leaders communautaires, sur la pratique de l’agriculture biologique pour une sécurité́ alimentaire durable.

La session de formation des leaders communautaires, tenue le jeudi 20 février 2025 à Nouna, à pour but de leur offrir des informations sur la pratique de l’agriculture biologique, les principes, les itinéraires techniques et les étapes de la certification biologique.

Le directeur provincial en charge de l’Agriculture, Hamadoum Tamboura, a, dans sa communication, présenté les avantages de la pratique de l’agriculture biologique sur la nature et sur l’homme.

Selon lui, l’agriculture biologique est un système de production qui maintient et améliore la santé des sols, les écosystèmes et les personnes.

M. Tamboura, a précisé que l’agriculture biologique allie tradition, innovations et sciences au bénéfice de l’environnement commun et promet des relations justes et une bonne qualité́ de vie pour tous ceux qui y sont impliqués.

L’avantage de la pratique de l’agriculture biologique est la qualité des produits définis suivant des normes biologiques et économiquement rentable.

Le paysan peut vendre ses produits à bon prix faisant référence à la certification.

Les étapes de la certification biologique suivent cinq critères dont une demande, une formulation du contrat d’engagement, une évaluation initiale, une revue du dossier et une surveillance de l’activité́.

Les organismes de certification au Burkina Faso sont au nombre de cinq, chacun avec ses références et son code d’accréditation.

De nos jours, il y a une forte demande des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants quant à la qualité des produits qui leur sont vendus affirme le communicateur du jour.

