Burkina : Le Haut-commissaire de la Komondjari donne des cours de mathématiques à des élèves

Gayéri, le 20 fév. 2025 (AIB)-Le Haut-Commissaire de la province de la Komondjari, Valentin Gnanou, fort de son passé d’enseignant vacataire, a dispensé ce jeudi un cours de mathématiques aux élèves de 3ᵉ du lycée provincial de Gayéri.

Ce matin du jeudi 20 février 2025, le Haut-Commissaire de la province de la Komondjari, Valentin Gnanou, a exprimé son plaisir de transmettre son savoir aux élèves en dispensant un cours de mathématiques en classe de 3ᵉ au lycée provincial de Gayéri.

Selon le Haut-Commissaire, l’enseignement est sa passion, car il fut d’abord professeur vacataire en mathématiques et sciences de la vie et de la terre (Maths-SVT) pendant quatre ans, avant d’obtenir son concours d’administrateur civil.

Il s’agit aussi pour lui de réaliser une promesse faite aux élèves lors de ses visites administratives dans les différents lycées, le 9 janvier dernier.

Cette initiative vise également à montrer aux élèves qu’on peut être une autorité et continuer à enseigner.

«C’est une promesse que je tenais à réaliser ce matin. C’est aussi pour leur montrer qu’on peut être une autorité et avoir d’autres cordes à son arc », a expliqué l’autorité.

Le Haut-Commissaire a félicité et encouragé les enseignants du primaire et du secondaire qui ont consenti des sacrifices pour rejoindre Gayéri et commencer à dispenser les cours après un trimestre de retard.

Il a exprimé sa confiance en eux, convaincu qu’ils ont les compétences nécessaires pour rattraper ce retard.

Il a également félicité tous les fonctionnaires qui ont pu regagner Gayéri avec le dernier convoi. Selon lui, leur présence permet le bon fonctionnement des différents services administratifs.

Il a également saisi cette occasion pour rassurer ceux qui hésitent encore à revenir, affirmant que Gayéri est vivable.

« Toutes mes félicitations à ces fonctionnaires qui se battent pour que les populations et les usagers bénéficient de leurs prestations», a conclu Valentin Gnanou.

Agence d’information du Burkina