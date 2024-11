Burkina-Coopération-Chine-Formation

Production de fourrages : 110 agents et cadres de l’administration formés à la technique Juncao

Ouagadougou, 11 nov. 2024 (AIB)-La République populaire de Chine a formé pendant trois semaines, 110 agents et cadres de l’administration publique sur la technique Juncao pour la production de fourrages et de champignons comestibles, visant le développement du secteur agro-sylvo-pastoral au Burkina Faso.

« En promouvant la culture de Juncao, le Burkina Faso peut assurer la sécurité alimentaire tout en favorisant la restauration et la protection de l’environnement, la création d’emplois et le développement agricole durable », a déclaré l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Lu Shan.

Le diplomate chinois a précisé que pendant 21 jours, les 110 agents et cadres de l’administration publique ont été formés par des experts chinois sur la technique Juncao de production de fourrages et de champignons comestibles.

L’ambassadeur Shan s’exprimait lundi à Ouagadougou, lors de la cérémonie de clôture de la formation. Plus d’une centaine de Burkinabè y ont participé.

Il a également indiqué que les participants ont échangé, entre autres, sur les techniques de plantation, de transformation, de gestion, de culture de champignons et d’élevage, dans le cadre de la technique Juncao.

« Je voudrais remercier le ministère en charge de l’Agriculture, l’Université de l’agriculture et de la sylviculture de Fujian et l’École nationale de l’élevage et de la santé animale du Burkina pour la préparation de cette formation », a ajouté Lu Shan.

Pour lui, la Chine a soutenu cette formation, première du genre dans le pays, qui permet de s’adapter aux conditions climatiques difficiles.

L’ambassadeur a aussi affirmé que la Chine s’engage à diffuser et à promouvoir les techniques agricoles dans les pays en développement pour le bien-être des populations.

Selon les experts, 1 000 hectares de fourrages peuvent nourrir 100 000 animaux et générer près de 184 milliards de FCFA, ce qui prouve que cette culture est rentable et bénéfique.

« Je suis convaincu que la technologie de la « plante chinoise » profitera à la population du Faso, grâce à la collaboration des techniciens chinois et burkinabè », a-t-il espéré.

Le directeur de cabinet du ministère en charge de l’Agriculture, Alassane Guiré, a affirmé que la technologie Juncao offre des perspectives prometteuses pour le sous-secteur de l’élevage.

Il a également noté que son adoption et sa mise en œuvre à l’échelle nationale permettront d’optimiser la production de fourrage de qualité pour répondre aux défis cruciaux auxquels fait face le sous-secteur de l’élevage.

« Vos connaissances acquises sur la technique Juncao vont sans nul doute contribuer à l’intensification de la production fourragère et de champignons comestibles dans notre pays, pour atteindre les objectifs de l’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 de notre département », a déclaré M. Guiré.

Le porte-parole des formateurs, Liu Qinghua, a souligné que les apprenants n’ont ménagé aucun effort pour suivre avec assiduité les trois semaines du séminaire.

Le formateur chinois a précisé que 100 cours théoriques et 50 cours pratiques ont été dispensés aux participants sur la technique Juncao.

Selon le représentant des bénéficiaires, Noël Nabi, ces 21 jours ont été riches en enseignements théoriques, couplés aux applications sur le terrain, ce qui leur a permis d’acquérir des connaissances approfondies sur la technologie Juncao.

Il a également révélé que la formation a regroupé de jeunes diplômés issus de différentes écoles de formation professionnelle de l’État, notamment l’École nationale de formation agricole (ENAFA) de Matourkou, l’École nationale de l’élevage et de la santé animale (ENESA), et d’universités du pays.

M. Nabi a ajouté que cette nouvelle technique permet de valoriser les champs et prairies fourragers à base de Juncao pour l’alimentation du bétail, et de développer des unités de production de champignons au Burkina.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA