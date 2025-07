Passoré : Une association mobilise près de 12 millions de FCFA pour soutenir les VDP de la province

Yako, 12 juillet 2025 (AIB)-L’Association Passoré Solidarité (APS) a remis, samedi, une contribution d’une valeur de 11 millions 950 mille FCFA au haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré, en soutien aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans la restauration de la paix dans la province.

En réponse à l’appel du haut-commissaire invitant les ressortissants du Passoré, réunis au sein de l’APS, à se mobiliser pour soutenir les VDP, les fils et filles de la province se sont fortement mobilisés pour collecter une importante somme qu’ils ont officiellement remise à l’autorité provinciale ce samedi 12 juillet 2025.

Selon les donateurs, cette contribution vise à témoigner de la solidarité entre les filles et fils de la province en faveur des VDP engagés sur le front de la reconquête du territoire national dans le Passoré.

D’un montant total de 11 950 000 F CFA, la contribution est constituée de numéraire et de dons en nature : 6 250 000 F CFA en espèces, 5 motos d’une valeur de 5 250 000 F CFA et une tonne de riz destinée aux VDP et aux veuves des VDP tombés au front.

Le 2e vice-président de l’APS, Paul Sondo, représentant le président de l’association, a souligné que cet élan de solidarité traduit l’attachement profond des fils et filles du Passoré à leur province natale.

Au nom de Michel Zida, dit Sol Confort, président de l’APS, M. Sondo a adressé ses sincères remerciements aux ressortissants de la province, en particulier aux jeunes, pour leur participation active à la mobilisation des ressources.

Le haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré, a salué la mobilisation des ressortissants et la réponse rapide apportée à son appel.

Il a réitéré la reconnaissance des plus hautes autorités du pays aux donateurs et les a invités à rester unis pour l’intérêt général de la province.

Agence d’information du Burkina (AIB)

ZES/ata