Burkina-Sissili-Education-ExcellenceSissili/

Excellence scolaire : La commune de Léo reconnait le mérite des meilleurs élèves et enseignants

Léo, 9 nov. 2024 (AIB)- La commune de Léo a honoré le samedi 9 novembre 2024 ses meilleurs élèves et enseignants, sous la présidence du président de la délégation spéciale de ladite commune, Kassoum Koalaga et le parrainage de Ivonne Thiombiano/ Nignan.

Cette journée de célébration de l’excellence scolaire communale a été placée sous le thème « Culture de l’excellence à l’école primaire: facteur de résilience dans un contexte d’insécurité ».

La journée de l’excellence scolaire a été célébrée le samedi 9 novembre 2024 à Léo, dans la province de la Sissili, région du Centre- Ouest.La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général de la Sissili, Baowindsida Bingo, des chefs coutumiers et de nombreux invités.Ces instants dédiés aux plus méritants des enseignants et des élèves témoignent à souhait de la volonté des autorités communales à jouer un rôle actif dans l’amélioration de l’éducation.

Le Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Léo, Abdramane Nignan a rappelé qu’au titre de l’année scolaire 2023- 2024, la CEB de Léo occupe la 2e place au niveau de la province de la Sissili avec un taux de succès au Certificat d’études primaires (CEP) de 82,17%.« Au regard de ces résultats satisfaisants, il était de bon ton de marquer cela d’une pierre blanche par l’organisation d’une journée d’excellence scolaire », a t- il signifié.Les nombreux lauréats répartis dans plusieurs catégories ont été récompensés.

Les prix sont composés de vélos, de kits scolaires, des sacs en cuir, des tablettes et une imprimante offerte à la CEB de Léo par la marraine, Ivonne Thiombiano/ Nignan.M. Nignan a au nom de toute la communauté éducative saisi l’occasion pour égrener quelques doléancesIl s’agit du désengorgement des élèves de la ville de Léo par la construction de nouvelles écoles, la construction des salles de classes pour remédier aux problèmes d’abris précaires, la dotation de la CEB en moyens roulants, en carburant et en matériel informatique et bureautique.Il a exprimé sa reconnaissance au président de la délégation spéciale de Léo, Kassoum Koalaga et à la marraine, Ivonne Thiombiano/ Nignan ainsi qu’aux autorités provinciales pour tout l’accompagnement.La marraine dit être comblée et a remercié les organisateurs pour avoir associé son image à cet événement.Elle a invité ses filleuls à demeurer des modèles d’inspiration pour leurs camarades et à cultiver des valeurs de respect, de solidarité et de paix.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Léo, Kassoum Koalaga a indiqué que la célébration de l’excellence vise à récompenser et stimuler les lauréats.Elle permet d’inciter chaque acteur à donner le meilleur de lui-même, en vue de garder le cap, a précisé M. Koalaga.Il a salué le dévouement et la détermination de tous les acteurs qui ont su s’adapter au contexte actuel pour produire des résultats satisfaisants. Kassoum Koalaga a demandé aux parents d’élèves, de faire de la réussite de leurs enfants, une priorité car tout effort sera vain sans leur soutien.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA