Ganzourgou/Éducation : Inauguration d’un bâtiment de trois salles de classes à l’école de Daguintoèga équipées et alimentées en énergie solaire

Zorgho, (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba, a présidé, le samedi 9 novembre 2024, une cérémonie d’inauguration d’un nouveau bâtiment de trois salles de classe, entièrement équipées et alimentées en énergie solaire à l’école primaire de Daguintoèga, dans la commune de Zorgho.

La cérémonie, marquée par une ambiance de fête, s’est déroulée en présence d’une délégation de l’Association « Zinado 2000 » qui a financé la réalisation et sous le parrainage du Song-Koglog Naaba de Daguintoèga, Augustin Sakandé.

Cette nouvelle infrastructure, financée par l’Association « Zinado 2000 » sise à Verrières-le-Buisson en France et ses partenaires pour un montant de plus de 27 millions de francs CFA, représente un atout essentiel pour l’école de Daguintoèga.

Ainsi, elle voit ses capacités d’accueil et ses conditions d’enseignement améliorées, passant de 3 classes à 6 classes maintenant. Ces salles de classe équipées et électrifiées témoignent de l’engagement des partenaires pour le développement éducatif de la commune de Zorgho en général et du village de Daguintoèga en particulier.

Le représentant du chef de Daguintoèga a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. Il a traduit la joie et la reconnaissance de la communauté envers les partenaires qui œuvrent pour le progrès de l’éducation dans le village.

Le premier vice-président de la délégation spéciale communale de Zorgho, le Naaba Yemdé de Bougré, a salué le courage de la délégation de « Zinado 2000 », qui a fait le déplacement malgré l’insécurité qui affecte le pays. Selon lui, l’Association Zinado 2000, en offrant un « temple de savoir » à Daguintoèga, a fait preuve d’un grand sens de solidarité et de responsabilité.

L’ancien maire de Zorgho, Édouard Balcoulga, a été particulièrement honoré lors de cette cérémonie pour son rôle déterminant dans le renforcement des liens d’amitié entre l’Association Zinado 2000 et la commune de Zorgho.

Grâce à son engagement et à sa vision, il a facilité l’ancrage d’une relation de confiance, permettant à l’association de concrétiser de nombreux projets dans la commune. Dans un moment d’émotion, Édouard Balcoulga a invité les participants à observer une minute de silence en mémoire des membres de Zinado 2000 récemment décédés, en particulier des amis de Verrières-le-Buisson, qui ont tant contribué au développement de la province.

Dans son allocution, il a qualifié Zinado 2000 de « providence pour le Ganzourgou », louant leur sens de la moralité et leur rigueur. « Quand ils prennent une décision, ils la réalisent, et parfois, ils vont au-delà. » a-t-il témoigné.

Le parrain de la cérémonie, Augustin Sakandé, a rappelé l’importance de l’éducation comme clé du développement. Selon lui, en douze ans, l’école de Daguintoèga a déjà permis de former plusieurs diplômés, dont des gendarmes et un professeur de français. Insistant sur le rôle crucial de l’éducation pour offrir un avenir meilleur, il a encouragé les parents à éviter que leurs enfants abandonnent les classes pour les sites d’orpaillage.

Pour le directeur de l’école de Daguintoèga, Jean Baptiste Ouangré, ce nouveau bâtiment permet la normalisation de l’école dans de bonnes conditions. Il a noté que l’école compte actuellement cinq classes fonctionnelles, accueillant 239 élèves, dont 124 filles. Il a exprimé sa reconnaissance à l’association Zinado 2000 et a sollicité l’implication continue des parents pour améliorer les résultats scolaires.

L’association Zinado 2000, une amitié de longue date au service de Zorgho

Lors de son allocution, le président de l’Association Zinado 2000, Alain Octau, a retracé l’historique de leur engagement à Zorgho.

Depuis sa création en 2000, Zinado 2000 a financé de nombreuses infrastructures, dont le CEG de Zinado, des bâtiments scolaires à Digré et Daguintoèga, des logements pour enseignants, ainsi que des projets de maraîchage, d’accès à l’eau potable et de parrainage d’enfants scolarisés. Cette association, forte de plus de 200 membres bénévoles, organise des manifestations en France pour lever des fonds afin de financer ses actions au Burkina Faso.

Mme Aminata Sorgho/Gouba a, pour sa part, exprimé la reconnaissance des autorités régionales et nationales envers l’Association Zinado 2000, rappelant que cette réalisation répond aux objectifs du gouvernement visant à rapprocher les infrastructures éducatives des populations. Elle a invité la communauté à bien entretenir ces installations et à encourager la scolarisation des enfants.

Cette cérémonie a été un moment de grande fierté pour toute la communauté de Daguintoèga. La directrice provinciale en charge de l’éducation primaire, Nobila Célestine Zagré/ Zoungrana a profité de l’occasion pour remettre au président de l’association un Certificat de reconnaissance, décerné lors de la journée de l’excellence régionale, pour leur contribution au développement de l’éducation dans le Ganzourgou.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata