Préparatifs CAN U17 : le Burkina bat le Mali en match amical international (2-0)

Ouagadougou, 21 fév. 2025 (AIB) – Les Etalons cadets du Burkina Faso ont battu vendredi soir à Bamako, leurs homologues, les Aiglons du Mali par le score de 2 buts à 0, dans le cadre d’un match amical international comptant pour les préparatifs de la CAN U17 Maroc 2025.

Arrivés hier jeudi à Bamako depuis Bobo-Dioulasso pour préparer la CAN de leur catégorie, les Etalons cadets ont livré ce vendredi, un match amical contre les Aiglons (U17) du Mali au stade du 26 Mars. Les buts burkinabè ont été marqués par Kobana Ouattara (43e) et Mohamed Kaboré (90+4). L’équipe burkinabè livrera un 2e match amical avant de regagner Ouagadougou pour aller à la CAN.

Le Burkina Faso est logé dans le groupe B en compagnie de l’Egypte, de l’Afrique du Sud et d’un représentant de l’UNIFFAC (Union des fédérations de football de l’Afrique Centrale).

La CAN U17 Maroc 2025 se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025.

